Románia Magyarországról vásárolt jelentős mennyiségű orosz gázt – adja hírül a profit.ro portál. A magyarországi import annak (is) köszönhető, hogy a szomszédos országban minden gáztároló megtelt, az energiabiztonság előre garantált, sőt, bértárolásra is van lehetőség. Ugyanakkor intenzív gazdaságdiplomáciai tevékenység folyik annak érdekében, hogy a közép-európai gázellátás alternatív folyosóit is meg lehessen teremteni.

Miközben Magyarország az év első kilenc hónapjában 17 százalékkal növelte az orosz gázimportot az egész tavaly évi mennyiséghez képest (ez nem kevesebb, mint 1,3 milliárd köbmétert jelent), a többletet Romániába exportálta, hiszen a behozatal elérte az 1,28 milliárd köbmétert, ami 13,5 Twh (terrawattóra) energiamennyiséget jelent – közölte a profit.ro a magyar energiaszabályozási hatóság adataira hivatkozva. Hogy Magyarország mennyi gázt vásárolt a Gazpromtól, azt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter moszkvai látogatása kapcsán hozták nyilvánosságra. Eszerint tavaly egész évben 7,6 milliárd köbméter orosz gáz érkezett az országba, idén szeptember végéig pedig már 8,9 milliárd köbméterrel számolnak a szakemberek.

Románia egyébként az ukrajnai útvonalat is felújította, sőt 16 százalékkal bővítette gázszállításait Oroszországból, ám a mostani adatok alapján Magyarország vált a legfontosabb szállítójává, hiszen a jelzett idei mennyiség 63 százaléka Románia összes gázimportjának. (Egy kisebb mennyiség Bulgárián keresztül is érkezik az országba.)

Októbertől még jobban megnövekedett a Magyarországról importált gáz mennyisége, volt olyan nap, amikor 56 Gwh érkezett, ami azt jelenti, hogy egész hónapban a behozatal elérheti a 3 Twh-t. Összehasonlításképpen a tavaly októberben az összmennyiség nem érte el az egy Twh-t (756 Gwh volt).



Piac és vezeték

A szakemberek szerint a hazai gázimportban bekövetkezett váltás elsősorban piaci okokra vezethető vissza. Az Ukrajnán keresztül szállított orosz gáz ára ugyanis továbbra is a kőolajhoz kötött, mert Románia nem tartozik azon közép-európai országok közé, amelyek kérték az Európai Bizottságtól a kőolajár-független gázár bevezetését és átszámítását az új piaci körülmények függvényében. Ugyanakkor hazánk csak szezonálisan és általában kis mennyiségben vásárol orosz gázt, miközben a szomszédos közép-európai országok a nagy mennyiségek miatt jelentős kedvezményeket tudtak kialkudni. Az Európai Bizottság adatai szerint ezért Románia az összes európai uniós állam közül a legmagasabb áron, a megawattoránkénti 23,88 eurós áron vásárolt gázt az idei év második harmadában, ami egy euróval több, mint amennyiért Bulgária vásárolt, és kereken hat euróval több, mint a magyar vásárlási ár.

A gázszállítási alternatívák vonatkozásában a műszaki fejlesztések is szerepet játszanak. Az Ukrajnát elkerülő vezetékek építéséről, illetve üzembe helyezéséről meglehetősen ellentmondásos hírek érkeznek, holott az alternatív szállítási útvonalak kialakítása s ezáltal az energiabiztonság megteremtése minden országnak elemi érdeke.

E tekintetben Magyarország fontos szereplővé nőtte ki magát, hiszen az utóbbi években növelte tárolási kapacitását, és a kétirányú gázszállítási lehetőségeket is jelentősen bővítette. E hónap elején adták át a csanádpalotai kompresszorállomást, amely a magyar–román kétirányú gázszállítás lehetőségét teremti meg, s ha Romániában is befejeződnek a fejlesztések, 2020 májusától mindkét irányba legalább 1,75 milliárd köbméternyi gáz szállítására nyílik lehetőség évente. A beruházás egyébként egész Délkelet-Európa számára nagy előrelépés, hiszen hozzájárul ahhoz, hogy a bolgár–román–magyar–osztrák energiafolyosó létrejöhessen. A fejlesztés következő üteme révén pedig a kétirányú gázszállítás éves kapacitása a 4,4 milliárd köbmétert is eléri. Az észak–déli infrastruktúra kiépítése ugyanis a térség stratégiai érdeke, hiszen hozzájárul ahhoz, hogy az azerbajdzsáni gázmezőkről érkező gáz elérje a régiót, akárcsak a Görögországba érkező cseppfolyósított gázt (LNG) is számításba lehessen venni az ellátásban, akárcsak a Fekete-tenger off shore mezőin remélhetően meginduló kitermelést is. Ehhez azonban a magyar diplomácia szerint – Magyarországhoz hasonlóan – a régióban mindenkinek el kell végeznie a „házi feladatát”.

Magyarországnak jó orosz kapcsolatai révén is sikerült gázellátását a jövő év teléig megoldania, a diplomácia vezetője nemrég bejelentette: minden gáztározó tele van, a több mint 6,3 milliárd köbméter gáz döntően a magyarországi felhasználást szolgálja, emellett a Gazprom közel egymilliárd köbméter gázt tárol a további keleti és déli szállítás érdekében.

Alakul a Török Áramlat

Közben az Interfax orosz hírügynökség jelentése szerint megkezdődött a Török Áramlat földgázvezeték tengeri szakaszán a két szál egyikének gázzal való feltöltése az üzembe helyezési és beállítási munkálatok keretében, a tesztelés zárószakaszában. A South Stream Transport B. V. Projektvállalat közleménye szerint a vezeték üzleti hasznosítása a tervek szerint még az idén megkezdődik. A második szál feltöltésére akkor kerül sor, ha az első szálon a műveletet már befejezték. Ugyanakkor Törökországban befejezéséhez közeledik a fogadó terminál építése. A BOTAS török gázvezeték-üzemeltető vállalat az első szárazföldi csőszakaszon dolgozik, amely összekapcsolja majd a Török Áramlatot az ország hálózatával. A BOTAS és az orosz Gazprom által létrehozott vegyes vállalat ezzel egy időben fekteti le az európai országok ellátását szolgáló vezetéket.