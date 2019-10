Előző írásunk

Románia Magyarországról vásárolt jelentős mennyiségű orosz gázt – adja hírül a profit.ro portál. A magyarországi import annak (is) köszönhető, hogy a szomszédos országban minden gáztároló megtelt, az energiabiztonság előre garantált, sőt, bértárolásra is van lehetőség. Ugyanakkor intenzív gazdaságdiplomáciai tevékenység folyik annak érdekében, hogy a közép-európai gázellátás alternatív folyosóit is meg lehessen teremteni.