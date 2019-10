A munkahelyi felnőttképzést ösztönzik

Több háromszéki településen is szorgalmazza az inasképzés elindítását a megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökség, melynek vezetője szerint jelenleg erre az elhelyezkedést segítő intézkedésre van anyagi keretük. Kelemen Tibor tegnapi sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, érdemes lenne még az év vége előtt csatlakozni a munkahelyen történő oktatást és szakmai gyakorlatot ötvöző programhoz, mert így biztos, hogy a következő hónapokban is megkapja a megye a célirányos támogatást.

A megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökség igazgatója úgy vélte, fontos lenne, hogy az érdekeltek minél hamarabb megkezdjék a leendő inasok toborzását, hiszen amennyiben felvállalják képzésüket, saját szakemberszükségletüket biztosítják a jövőre. Szólt arról is, hogy a képzés ideje alatt járó, havi 2250 lejes bértámogatást is megkapják, bizonyos szakmák esetében ezt akár két évig is folyósítják. A gyors döntést egyébként azzal indokolta: év elején általában nagy a bizonytalanság a költségvetés körül, így csak késve, esetleg tavasszal tudna a munkanélküliség felszámolását célzó programokat indítani az ügynökség, ám a még idén megkezdett inasképzés működtetésére a pénzügyi szempontból labilis időszakban is megkapnák a fedezet.

Kelemen Tibor elmondta, az előző napokban Kommandón járt, ahol a jelek szerint mintegy húsz személy foglalkoztatását tudnák biztosítani, a megye legmagasabb pontján fekvő településen famegmunkálásban, kereskedelemben, turizmusban képeznének munkaerőt. Kézdivásárhelyen is igényt tartanak inasképzésre, egy helyi kisvállalkozás cukrászokat, elárusítókat foglalkoztatna, de visszajelzések szerint a térségben működő, termékeiket országszerte értékesítő pékségek is szakemberhiánnyal küzdenek. A munkaügyi igazgató megjegyezte, a témáról a napokban megbeszélést kezdeményeznek a céhes városban, érdeklődő vállalkozó van, munkaerőre lenne szükség – fogalmazott. Háromszéken pillanatnyilag két cégnél működik az inasképzés, összesen húsz dolgozó képesítését, oktatását biztosítják.