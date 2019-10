Salamon Balázs, a vidékfejlesztéssel és a kézdiszéki Leader-programmal foglalkozó Angustia Egyesület irodavezetője arról számolt be, hogy a két hétéves fejlesztési ciklus alatt közel ötmillió euróra pályáztattak sikeresen Kézdiszék tizenkét községében. Azt is kiemelte, hogy az egyesület nagyon fontosnak tartja a helyi termékek és értékek népszerűsítését, Kézdialmáson azért esett a választás a pálinkára, mert a község területén több pálinkafőzde is működik.

A pálinkafőzés fortélyairól Dezső Tibor, a sepsiszentgyörgyi Potio Nobilis Pálinkárium társtulajdonosa tartott érdekfeszítő előadást, amit hatféle pálinkakóstolóval kötött össze, majd válaszolt a hozzá intézett kérdésekre. Megtudtuk, hogy a vállalkozást hét esztendővel ezelőtt Füstös Imre barátjával közösen hozták létre, és rajtuk kívül a cégnél két alkalmazott dolgozik, a korszerű és automatizált felszereléssel akár kétszáz tonna 30–35 féle gyümölcsöt is fel tudnak egy év alatt dolgozni. Bécstől lefelé a legdíjazottabb pálinkafőzde vagyunk – jelentette be, azt is elárulva, hogy a cég fennállása óta idén nyertek legtöbb díjat. A hat megkóstolt pálinkaféle közül a legdrágább a málnapárlat, aminek fél litere 285 lejbe kerül, és azért ilyen magas az ára, mert a málna kilóját 3 euróért vásárolják, egy liter párlat előállításához pedig 25 kg gyümölcs szükséges. Három év múlva már székely whiskyt is piacra dobnak – mondotta előadása végén Dezső Tibor.

Salamon Balázs főszervező elmondta: a mostani volt az egyesület hatodik ilyen jellegű rendezvénye. A kézdialmási konferencia témája azért volt a pálinka, mert a faluban nagy hagyománya van a pálinkafőzésnek, jelenleg is több főzde műkődik, és Dezső Tibortól sok kulisszatitkot megtudhattak a helyiek. Az egyesület soron következő rendezvénye a jövő év első felében Torján vagy Lemhényben lesz.

A szépkorúak tiszeteletére Kopácsi Ferenc római katolikus plébános celebrált ünnepi szentmisét, majd az idősek a művelődési otthon nagytermébe vonultak, ahol a kézdiszentléleki Perkő Néptáncegyüttes lépett fel a Kedves zenekar kíséretével. Ezt követően a szervezők vaddisznópölkölttel kínálták meg a szépkorúakat.