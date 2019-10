Pánikra nincs semmi ok, nyugtatott meg Moscviciov Leonid, a szolgálat igazgatója: tovább működnek. Nemcsak állandó, fizetett alkalmazottakkal, hanem önkéntesekkel is dolgoznak. Jelenleg tizenketten tevékenykednek. A négy állandó alkalmazott közül egy baleset miatt betegszabadságon van, hárman, akik korábban civil szervezeteknél tevékenykedtek, személyes okokra hivatkozva felmondtak, munkahelyet váltanak, ám beadványukban jelzik, önkéntesként továbbra is tevékenykednek hegyimentőként. A felszabadult három állást betöltik, mondotta az igazgató. Egyikre már a héten zajlik a versenyvizsga, a másik kettőt hamarosan meghirdetik, de már így is több a jelentkező, mint az állás. (sz.)