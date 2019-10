A második számú európai női kosárlabda klubsorozat E-csoportjának előző körében a Sepsi-SIC a lengyel Artego Bydgoszcz otthonában vendégeskedett, és huszáros hajrát produkálva ötpontos, azaz 72–67 arányú vereséget szenvedett. A Nyugati csoport éllovasaként a zöld-fehérek a hosszú kiszállás után pihentek a hazai pontvadászatban, így Zoran Mikes edzőnek volt ideje előkészíteni a ma esti találkozót. A török Galatasaray az Ek nyitófordulójában a svéd Lulea BBK csapatát fogadta hazai környezetben, s Efe Guven tanítványai 74–55-re nyerték meg az összecsapást. A hazai küzdelemsorozat tabellájának második helyét elfoglaló isztambuli klub megnyerte eddigi mindkét bajnokiját, legutóbb – szombaton – pedig a Botas Spor alakulatát verte 76–64-re. A három nemzetközi kupasiker mellett hosszú a sárga-piros mezesek dicsőséglistája, hiszen nevük mellett 13 bajnoki cím és 11 Török Kupa-elsőség szerepel. A Galatasaray kezdő ötösében ott van a román Claudia (Pop) Cuic is, aki a svédek ellen 2, míg a két bajnokin 18 pontot szerzett.

– Kemény mérkőzés előtt állunk, ami nemcsak a klubnak, hanem a játékosoknak, a szurkolóknak és Sepsiszentgyörgynek is roppant fontos, hiszen egy nagy múltú csapat, a Galatasaray érkezik hozzánk. Ez a meccs számunkra ugyanolyan kell legyen, mint a többi, hiszen hét nap múlva újabb összecsapás vár ránk, és nem szabad csak a szerdai találkozóra koncentrálnunk. Ahhoz, hogy mind mentálisan, mind taktikailag, mind fizikailag a legjobbat tudjuk nyújtani, meccsről meccsre haladunk előre. Természetesen felkészültünk a törökök elleni összecsapásra, s megpróbáljuk meglepni és legyőzni őket. Ez nem lesz könnyű, hiszen egy kiváló csapat ellen lépünk pályára. Mint minden csapatnak, nekik is megvannak az erősségeik és hiányosságaik, mi az utóbbiakat akarjuk kihasználni. A szezon elején komoly kihívás elé állít minket a Galatasaray, s reménykedem abban, hogy telt ház előtt játszunk. A szurkolóink segítségével bármit elérhetünk, itthon játszunk, és ki kell használnunk a hazai pálya előnyét – nyilatkozta Zoran Mikes edző a Sepsi-SIC keddi sajtótájékoztatóján.

– Minket nem szabad befolyásoljon a török csapat hírneve, a Galatasaray is csak egy kosárlabdacsapat, és a sportban mindenkinek megvan az esélye a győzelemre. Nekünk gyakorlatba kell ültetnünk mindazt, amit az elmúlt napokban előkészítettünk, megbeszéltünk, és azzal a gondolattal lépünk pályára, hogy nyerjünk. Felkészültünk erre a meccsre, célunk pedig az, hogy legjobb játékunkat mutassuk be és hogy győzzünk – vette át a szót Andra Mandache, a zöld-fehér 20-as számú játékosa.

Rusz István ügyvezető igazgató elmondta: a szerda esti meccs bekerül a sepsiszentgyörgyi kosárlabda most is íródó történelemkönyvébe, s bízik abban, hogy sokan kilátogatnak a Galatasaray elleni mérkőzésre. A sportvezető hozzátette, az Ek-találkozóra is érvényesek a bérletek, 15 lej lesz a jegy ára, amit csak a helyszínen lehet megvásárolni már másfél órával az összecsapás rajtja előtt. (tibodi)