Beke Tímea Rozália negyedik esztendeje tanítja a kilyéni óvodásokat, pályafutása kezdete óta ez az ötödik állomása. A baróti származású óvónő korábban erdővidéki óvodákban oktatott, a kilyéni állást versenyvizsgával nyerte el véglegesen. Szándéka, hogy itt is marad, ezért Sepsiszentgyörgyre költözött, ingázik.

Látogatásunk alkalmával elmesélte, hogy szinte üres volt a két óvodai terem, amikor ő ideérkezett, mert előtte sokan ugródeszkának használták ezt a helyet, de már az első év őszi vakációjában megkezdték a szülőkkel a helyiségek otthonossá tételét. Meszeltek, Tímea pedig nekilátott a falak díszítésének, festett, ragasztott, szépítgetett. Később vásároltak szekrényt, játéktartót. Az eszközöket, játékokat a szülők adományozták, de még a falubeliek is adakoztak az óvodának. Addig gyűjtögettek, míg mindkét termet berendezték, egyik a tanulószoba, másik a játék birodalma. A kosaras bál bevételéből felújították a mosdókat, ide az anyukákkal együtt készítették a falrajzokat, ezek a helyiségek is színesek, hangulatosak.

A tizenegy gyermek óvónője szerencsésnek tartja magát, mert eddig még nem találkozott a kilyénihez hasonló szülői közösséggel, azt mondja, szinte kérik, hogy adjon feladatokat nekik, amit tudnak, megtesznek az óvodáért. A gyermekek minden apróságnak örvendenek, nagyon hálásak, értük ő is szívesen végez többletmunkát, ha kell. Tímea nem csak az óvodához kötődik, úgy érzi, immár a faluhoz is, a református egyházban is megtalálta a helyét, táborban, a bibliahéten, a vasárnapi iskolában szükség szerint segít, nemrég pedig viszonzásul új szőnyeget kapott az óvoda számára Egyed-Kolumbán László helyi lelkésztől.

A kilyéni iskola egyetlen összevont osztályában Ungurán Tünde tanít öt előkészítős, három elsős és négy másodikos kisdiákot. A kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem marosvásárhelyi kihelyezett tagozata pedagógia szakát két esztendeje fejezte be, tavaly Kökösben tanított, szintén összevont osztályban, jelenlegi kilyéni kinevezése egy évre szól. A fiatal pedagógus lapunknak elmondta, az egyetemen nem készítették fel őket arra, hogy hogyan tanítsanak egyszerre több korosztályt, saját magának kellett kikísérleteznie, hogy miként ossza be idejét az ötvenperces óra alatt úgy, hogy mind a három osztály tanulóival tudjon foglalkozni.

Míg egyik csoportnak új ismeretanyagot ad át, addig a másik két csoport gyakorló feladatokat kap, a tantárgyakat pedig tömbösíti, azaz egymás után két azonos tárgyú órát tart azért, hogy jusson idő mindenkire. Ungurán Tünde nagyon várja a napközis programot, mert amíg az óvodások ebéd után alszanak, addig a délutános pedagógus segít a kisdiákoknak a házi feladatok megoldásában, és ha mindent nem is készítenek el, nagy segítség lesz, mert jelenleg elég foghíjas az otthoni tanulás. Ottjártunk alkalmával a tizenkét diákból hat hiányzott, a tanító szerint egyesek azért nem járnak rendszeresen iskolába, mert rendezetlen családban nevelkednek.

Rászolgáltak a bizalomra, odafigyelésre

A kilyéni óvoda és iskola a sepsiszentgyörgyi Ady Endre Általános Iskola pénzügyi központhoz tartozik, amelynek igazgatója lapunk érdeklődésére elmondta, nagy örömük, hogy a kilyéni egységeikben ennyi jó dolog történik, a belső szépítgetéshez festékkel, anyagokkal hozzá is tudtak járulni, sajnos a kivitelezéshez nem, de nagy fájdalmuk, hogy az óvodának és iskolának helyet adó épület nagyon rossz állapotban van. Az igazgató értékeli a helyi közösség, a szülők, az egyház, a pedagógusok igyekezetét, hogy tanodájukban minden gyermek jól érezze magát, ugyanakkor várja a sepsiszentgyörgyi önkormányzattól, hogy lépjenek az épület felújítása érdekében. A kilyéniek régi vágya is teljesülhetne, hogy nevet kapjon az iskola, de amíg szotyog a vakolat, repedések vannak a falon, addig még egy emléktáblát sem lehetne elhelyezni – mondotta.

Úgy tűnik, a hollandiai testvérgyülekezet, Emmen reformátusai nem a külső falakat vizsgálják, hogy érdemes-e ide befektetni, hanem a gyermekek, a kilyéni családok életét kívánják könnyíteni. Ezt teszik már jónéhány éve azáltal, hogy támogatásuk révén élelmiszercsomagokat tud juttatni a helyi református egyház a leginkább rászoruló családoknak, az egyház területén működő kertészet létrehozásában segítettek és támogatják az istentiszteleti idő alatti vasárnapi iskolát is, ami közel hozza a családokat az egyházhoz, a templomhoz. Egyed-Kolumbán László református lelkész lapunknak elmondta, igaz, hogy a napközis program elsősorban a szociálisan hátrányos helyzetű családok gyermekeit célozza meg, mert otthon nem mindenütt jut ki a napi meleg ebéd számukra, de szerinte minden családnak nagy segítség az óvodai és iskolai hosszított program. A holland partner az ebéd költségeit és a délutános pedagógus, valamint egy segítő honoráriumát állja, a kilyéni református egyház pedig az elmúlt évek alatt kapott hollandiai támogatások felhasználása okán szerzett bizalmat kamatoztatja a közösség érdekében.

Lám, Kilyén a gyermekek által a jövőbe fektet. Érdemes odafigyelni, példát meríteni eme közösségi összefogásból, és legfőképpen segíteni őket abban, hogy igyekezetük hosszú távon is meghozza gyümölcsét.