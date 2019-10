Baróton a Petőfi és a Gyöngyvirág utca kereszteződésénél elhelyezett emlékműnél közel százan emlékeztek az 1956-os forradalom kitörésére és rótták le kegyeletüket a hősök előtt. A felszólalók úgy fogalmaztak, bár a harc elbukott, mégis győztes volt, hiszen a kommunizmus béklyójától szenvedő millióknak adott reményt, hogy a szovjet hatalom ellen is fel lehet venni a harcot.

Lázár-Kiss Barna András polgármester a hatvanhárom évvel ezelőtt történteket olyan eseménynek nevezte, ami új folyást adott a történelemnek, s példát a következő nemzedékeknek. Az elöljáró szólt az összefogás erejéről is: az egyszerű emberek több héten át fel tudták venni a harcot a világ egyik leghatalmasabb hadseregével csak azért, mert közösen cselekedtek. „Október 23. a szabadság napja, a magyar nép szabadságvágyának, a magyar emberek függetlenségért folytatott harcának legfontosabb megjelenése. ’56-ban olyan események zajlottak, amelyekkel a hétköznapi emberek példát mutattak nemcsak a magyarok, hanem az egész világ számára. A nemzeti szuverenitás, a szabadság megvédése, az azért való kiállás a mindennapok feladata, s nemcsak a politikusok, hanem a hétköznapi emberek felelőssége is. Október 23. példaként szolgál arra, hogy akár reménytelen helyzetben is lehet tenni a szabadságért” – fogalmazott.

Demeter László muzeológus Éltes Barna képzőművész által készített, Sólyom László köztársasági elnök jelenlétében tizenegy esztendővel ezelőtt leleplezett emlékmű avatásáról emlékezett meg, s hangsúlyozta, milyen fontos szerepet tölt az be a város életében. Demeter szólt az 1956-os szerepvállalásukért meghurcolt erdélyi hősökről is, s kitért a meghurcolt erdővidékiekre is: 58, a tájegységből származó politikai elítéltnek összesen 383 év börtönt osztottak ki. Hogy miért? Mert verset írtak, naplót vezettek, koszorúzni, emlékezni mertek, mert ünnepeinket számontartották és megülték azokat – jelentette ki.

Fülöp László miklósvári plébános a szabadságot Isten ajándékának mondotta, majd azt kérdezte, vajon tényleg szabadok vagyunk-e? A mindennapokban ezernyi börtönt építünk magunknak – alkoholizmus, pornográfiafüggőség –, ám azokból csak akkor tudunk megszabadulni, szabadságot csak akkor nyerhetünk, ha életünket Jézusra bízzuk – fejtette ki áldásában.

Közreműködött Oláh-Kátai Kinga és a Báró Wesselényi Miklós Kórus, a rendezvény himnuszaink eléneklésével zárult.