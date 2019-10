Átadták a Kommandói Szabadidőközpontot

A Kommandói Szabadidőközpont építését a megyeháza saját forrásaiból biztosította, működtetését az alárendeltségébe tartozó sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskolára bízta. Az ülést követően Gáj Nándor, a népiskola vezetője személyesen vezette körbe a létesítményben az érdeklődőket.

A szabadidőközpont hárommargarétás panzióként működik, hiszen Kovászna megyében nem lehet tábor, míg ez máshol lehetséges – kezdte a visszássággal. A létesítmény három épületet foglal magában, mindegyik a többitől függetlenül működtethető, így a vendégek létszámától függően lehet például fűteni, nem kell közben az üres részeket is melegíteni. Az egyik szárnyban 27, a másikban 28 vendég szállhat meg, külön figyelmet fordítottak a fogyatékkal élők fogadására. Van lehetőség pótágyak elhelyezésére is, így a befogadóképesség 50–60 személy körüli – magyarázta az igazgató. Mindkét épületben van mosdóhelyiség, egy-egy kis konyha, közösségi tér is. A központi épületben tárgyalóterem kapott helyett, előtte tágas filagória várja a vendégeket, szabadtéri sportpálya is az ide érkezők rendelkezésére áll.

„Számtalanszor hangsúlyoztuk, hogy itt olyan központot alakítunk ki – legtöbb két éven belül –, ami oktatási, ifjúsági és szabadidős központ is egyben – olyan, amilyen nem volt Kommandón” – mondta érdeklődésünkre Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke. A helyi problémák megoldása mellett – iskola, óvoda – lesz egy gyönyörű konferenciaterem is az új iskolában. Az iskolaudvaron lebontják a régi épületeket, újakat emelnek, s ott van a jó néhány éve épült sportcsarnok is. Ez azért is fontos, mert nem csak a helyi igényeket lehet majd kielégíteni, hanem rengeteg turistát hozhatnak, ifjúsági és sporttáborokat, szabadidős tevékenységeket szervezhetnek. Az az elképzelés, hogy az 50-60 emberre szabott kapacitásra, ami téli-nyári használatra is csillagos tízes minőségben épült meg, egy olyan tervet készítsenek, mely lehetővé teszi a minél sűrűbb elfoglalást, kirándulókkal, érdeklődőkkel, fizetőképes vendégekkel. Ez azt is jelenti, hogy a vendégek hosszabb időre érkeznek ide, ami egyben kihívás a falu számára, hogy olyan szolgáltatásokat tudjanak biztosítani, ami itt tartja a vendégeket, fogyasztásra bírja őket – magyarázta a központ fontosságát Tamás Sándor.

– A mai naptól komoly odafigyeléssel kell kezelnünk a kommandói turizmust. Az évek során sok szó esett erről, de nem tudtuk, hogy ilyen kemény dolog. Most, a szabadidőközpont átadásával Kommandó nagy kihívás elé került, egyre több turista fog érkezni ide. Feladatunk egy olyan falukép megmutatása, mely vonzó a vendégek számára – értékelte a létesítmény átadásának fontosságát Kocsis Béla, Kommandó polgármestere. Sok munka van előttük, de a turizmus felé vezető utat mindenkinek javasolják – szögezte le a polgármester.