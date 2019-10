A CsodaVár rászoruló gyermekeket vár

A mentálhigiénés kezdeményezés abból a megfontolásból jött létre, hogy segítsen azon gyermekek testi-lelki fejlődésében, akiknek a családi, anyagi vagy más körülményeik mindezt nem teszik lehetővé. Gyakran találkozunk olyan esetekkel, amikor szükségszerűvé válik egy gyermek fejlődésének a segítése ahhoz, hogy fölzárkózzon a kortársai szintjére, viszont a szülők anyagilag nem tudják biztosítani a különórát, noha elengedhetetlenül fontos lenne a logopédia, a pszichológiai tanácsadás, egyéb szakmai segítség. Ugyanakkor találkozunk olyan tehetséges gyermekekkel is, akik kiváló zenei vagy idegen nyelvi érzékkel rendelkeznek, de különböző okok miatt nincs lehetőségük arra, hogy tehetségüket fejlesszék. Ezeket szem előtt tartva e projekt három területen szeretne lehetőséget kínálni – kiváló szakemberek bevonásával – a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatásához: egyéni és kiscsoportos tervezett szenzo-motorikus tréning (TSMT I.–TSMT II.), hangszeroktatás (gitár, zongora), idegen nyelvek (angol, német) tanítása. Idővel és az igények függvényében mindez még kibővíthető.

A TSMT olyan irányított foglalkozást jelent, amely azon gyermekek fejlődését segíti, akiknek a fejlődésük idegrendszeri okokból stagnál, eltér vagy lelassul. Manapság egyre több a viselkedészavaros, nehezen irányítható, az értelmi, a mozgás, a beszéd fejlődésében elmaradt, figyelmetlen gyermek. Okokat keresve eljutunk az otthon légköréhez, a szülők nevelési stílusához is (és ezek feltérképezése sok esetben megvilágítja a megoldáshoz vezető utat), de van, ami az idegrendszer eltérő fejlődésében, sérülésében rejlik. Ennek tünetei nem mindig jelentkeznek szembetűnő formában, mint például egy értelmi akadályozottság esetén, de ugyanez állhat például a nagymozgások, a finommotorika késése, a pontatlan mozgáskivitelezés, az akadályozott beszédfejlődés, az emlékezeti gyengeség, a figyelemzavar, a nehezített szabályfelismerés és szabályelfogadás, a hiper­aktivitás, az akaratos, öntörvényű viselkedés mögött. Egy több területre kiterjedő vizsgálat segíthet eldönteni, hogy a gyermek problémái hátteré­ben organikus érési zavar, éret­len­ség vagy pedig pszichológiai, pedagógiai tényezők húzódnak meg. Ennek ismeretében lehetőség nyílik egy olyan terápia elkezdésére, mely nem a tünetek kezelésére, hanem az okok megszüntetésére törekszik. Más­képpen működő idegrendszer esetén a tervezett szenzo-motoros tréning az egyensúlyközpont ingerlését célozza, ezáltal hatva más agyi központokra is, amelyek a figyelem, az emlékezet, az érzékelés, az észlelés, a beszéd fejlődéséért felelősek. És mindezek mellett fejlődik a gyermek feladattudata, együttműködő képessége, szabályelfogadása, viselkedés­szervezése, kitartása is.

A hangszeroktatás által a zenét és a hangszerjátékot szeretnénk megkedveltetni az érdeklődő gyermekekkel. Tudjuk, hogy a zene komoly, napi rendszerességű művelése fejleszti a koncentrációt, a memóriát, a koordinációt, a szociális érzéket, a szellemi fegyelmezettséget, és így segíti a többi tantárgy tanulását is. Fontosnak tartjuk biztosítani a lehetőséget arra, hogy gyermekeink már óvodás vagy kisiskolás korban szoros kapcsolatba kerüljenek a zenével.

Az idegen nyelv tanításában fontosnak tartjuk a gyermekek korához való igazodást. Ugyanis a játékos nyelvtanulás nemcsak a gyerekek neurológiai fejlődését segíti, a nyelv elsajátítása is kevesebb erőfeszítéssel jár. A csecsemők olyan korlátlan fonetikai lehetőségekkel születnek, hogy a világ bármelyik nyelvét könnyedén elsajátíthatnák, de azt tanulják meg, melyet környezetüktől, szüleiktől hallanak, s az lesz az anyanyelvük. Ennek egyik oka az, hogy ebben a korban a jobb és bal agyfélteke közötti kéreg még nem szilárdult meg, így az információk akadálytalanul jutnak el egyikből a másikba. Ez a képesség, mely a nyelvtanulást egészen más módon valósítja meg, a gyerekek 6–7 éves koráig marad meg, onnantól fokozatosan hanyatlik a felnőtté válásig. Így a negyedik osztályban elkezdett idegennyelv-tanulás, pláne, ha az a régi rossz módszer szerint történik, sok gyermeknek elkeserítő magolást és küzdelmet jelent, főleg a helyes kiejtéssel. Ezzel szemben egy óvodás korban elkezdett, játékos nyelvtanulás sokkal sikeresebb lehet, s a tudás hosszú távon is megmaradhat.

Egyesületünk jó szándékú tevékenységét a szociálisan hátrányos körülmények között élők díjmentesen vehetik igénybe, a többi érdeklődő pedig célszerű adománnyal támogathatja munkánkat. Elérhetőségeink a következők: TSMT, logopédia, pszichológia – Bucsi Júlia, telefon 0740 774 065; hangszer­oktatás – Dénes Előd, telefon 0787 509 880; idegen nyelvek – Dénes Katinka, telefon 0740 795 586.

Bucsi Zsolt Tamás

projektkoordinátor