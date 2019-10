Világítsuk ki Székelyföldet

A többéves hagyományokhoz híven, október utolsó vasárnapján idén is őrtüzekkel hívják fel a figyelmet Székelyföld autonómiatörekvéseire – tudatja közleményében a Székely Nemzeti Tanács. A Gazda Zoltán főszervező által aláírt dokumentumban ismertetik azokat a helyszíneket is, ahol fellobban a láng.

Mint ismert, a Székely Nemzeti Tanács 2015-ben nyilvánította Székelyföld autonómiájának napjává október utolsó vasárnapját, amikor a régió templomaiban zajló istentiszteleteken, miséken a térség önrendelkezéséért is imádkoznak, majd őrtüzekkel jelzik Bukarestnek és a nagyvilágnak: a székelység nem mond le jogos követeléséről. Idén október 27-én, vasárnap este fél hatkor kívánják kivilágítani egész Székelyföldet az önkormányzatokkal, történelmi magyar egyházakkal, közbirtokosságokkal, civil szervezetekkel közösen. Az idei esemény azért is bír kiemelt jelentőséggel, mert lehetőséget teremt az SZNT által kezdeményezett európai polgári kezdeményezés aláírására. Mint ismert, a nemzeti régiók önállóságáért indított európai polgári kezdeményezéshez egymillió aláírást kell összegyűjteni – vasárnap erre is lehetőségük nyílik mindazoknak, akik eddig még nem látták el kézjegyükkel az aláírási íveket.

Az őrtűzgyújtáshoz csatlakozó települések száma folyamatosan nő, szerdáig Sepsiszékről 15, Orbaiszékről három, Kézdiszékről öt, Bardoc-Miklósvár-székről két település csatlakozott.