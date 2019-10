Alapfokon nyert Sepsiszentgyörgy önkormányzata a Dan Tanasă vezette Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) ellen abban a perben, melyet a magyarellenes megnyilvánulásairól elhíresült blogger a városháza kétnyelvű – magyar és román – fejléces okiratai miatt indított. A bukaresti ítélőszék döntéséről Antal Árpád polgármester számolt be, az Országos Diszkriminációellenes Tanács személyével kapcsolatos felmentő határozatával egyetemben.

Az elöljáró szerint a megélhetési feljelentő két, az önkormányzat által – az ő igényléseire válaszként – kibocsátott átirat miatt indított eljárást. Keresetében azt kérte a bíróságtól, hogy nyilvánítsa semmisnek a két okiratot, mivel a fejléc kétnyelvű, és az ország hivatalos nyelve a román, így csak ezt használhatják ilyen dokumentumokban. A blogger azt is el szerette volna érni, hogy az ítélőszék kötelezze az önkormányzatot kizárólag román nyelvű fejlécek használatára. A bukaresti törvényszék a város javára döntött, elutasítva Tanasă keresetét, viszont egyelőre a pezsgőbontással várni kell, hiszen csak alapfokú ítéletről van szó, és kevés a valószínűsége annak, hogy a feljelentő nem él a fellebbezés lehetőségével – mutatott rá Antal Árpád.

A polgármester Tanasă támadásai kapcsán kijelentette: ezek hátráltatják az önkormányzati munkát, a hivatal jogászait banális kérdések foglalják le ahelyett, hogy a város szempontjából fontos dolgokkal foglalkozhatnának. Újságírói kérdésre válaszolva Antal Árpád elmondta: pontosan nem tudja, hogy éppen hány perük folyik a bloggerrel vagy egyesületével, sajnos, Tanasă-ügyek voltak, vannak és lesznek, mintegy hozzátartoznak már a hivatal mindennapjaihoz.

Antal Árpád arról is beszámolt: a Székelyföldi Közpolitikai Intézettel és a kolozsvári Kisebbségkutató Intézettel egy tanulmány elkészítésébe fogtak arról, hogy az önkormányzatnak mennyibe kerül a többnyelvűség fenntartása. Az elöljáró leszögezte, ő ezt a pénzt nem sajnálja, viszont a korrekt hozzáállás az lenne, ha ezeket a költségeket – legalább részben – a román állam vállalná magára, akár úgy, hogy a személyi jövedelemadóból nagyobb hányadot hagyna helyben az érintett településeknek. A tanulmány révén ugyanakkor azt is számszerűsíteni akarják, hogy a Dan Tanasă-féle vagy hasonló perek mennyibe kerülnek a városnak.

A polgármester továbbá egy sajátos esetről is beszámolt. A napokban kapta kézhez a diszkriminációellenes tanács döntését, melyet egy bukaresti magánszemély feljelentése nyomán hoztak. A panaszos a románokat illető kirekesztő kijelentésekkel vádolta Antal Árpádot, a Háromszékben 2017. május 13-án megjelent interjúban elhangzottak okán. A feljelentés 2018. április 18-án futott be a testülethez, a panaszos ebben azokat a mondatokat kifogá­solja, melyekben az elöljáró a románok számának csökkenéséről, az arányos önkormányzati képviseletről, valamint a román nemzetiségű alpolgármester kinevezésének esélyeiről beszél. A feljelentő úgy vélte: a mondottak diszkriminatívak a helyi románságra nézve. A testület döntése szerint bőven beleférnek a szólás- és véleményszabadság fogalmába, nem tekinthetőek kirekesztőnek. Antal Árpád szerint az is megdöbbentő, hogy egy bukaresti polgárnak mire van ideje és energiája.