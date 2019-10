Egyelőre az ütemtervnek megfelelően haladnak a munkálatok mind a Kós Károly utca (fotó) javítás alatt lévő részén, mind az Andrei Șaguna utcában – számolt be tegnap Antal Árpád polgármester. Az elöljáró a Puskás Tivadar utcában bekövetkezett fennakadásról is szólt.

A Kós Károly utcában az egy héttel korábban bejelentetteknek megfelelően a kivitelező nekilátott a jobboldali – Illyefalva irányába vezető – sávon az alapozási munkálatoknak, illetve a közvilágítási, valamint az alacsony feszültségű elektromos hálózat vezetékeinek elhelyezése is zajlik. Az Andrei Șaguna utcában túl vannak az ivóvíz- és csatornarendszer cseréjén, az esővíz-elvezető rendszert is megoldották. Jelenleg az elektromos, valamint az internethálózat vezetékeit helyezik el – számolt be Antal Árpád. Felvetésünkre a polgármester rámutatott: nem szívesen bocsátkozik jóslásokba a munkálatok lezárását illetően, de amennyiben az időjárás megfelelő lesz, a Șaguna utcában idén az aszfaltozásig el lehet jutni, az alapozási munkálatok jól állnak. A Kós Károly utca esetében más a helyzet, ott már egy komolyabb esőzés is megakaszthatja a munkát.

A Puskás Tivadar utca korszerűsítés alatt álló része kapcsán a polgármester elmondta: sajnos, tervezési hiba miatt egyelőre nem tudnak haladni. Felvették a kapcsolatot a terveket elkészítő kolozsvári vállalattal. Konfliktus is kialakult a kivitelező és a tervező között, utóbbi azt állítja, hogy a tervbéli hibák ellenére lehetne haladni a korszerűsítés más elemeivel, ezt viszont a kivitelező nem vállalja. Az elöljáró szerint ez utóbbi érvei is jogosak, vagyis hogy hibás terv alapján nem hajlandó folytatni. Antal Árpád cáfolta azt a közösségi médiában terjesztett hírt, hogy a kivitelező távozni készülne, ezt nem teheti meg, mivel a szerződés köti.

A polgármester felidézte: a fennakadást az okozza, hogy kiderült, a házaktól az esőelvezető csatornába kötötték be a szennyvízvezetékeket. Mivel törvénytelen megoldásról van szó, ennek nyoma nincs sehol. Antal Árpád arra a felvetésre is válaszolt, mely szerint az utca 1970-es években történt közművesítése alkalmával alakították ki ezt. Szerinte ez az érv azért sántít, mert az utcában eddig nem volt szennyvízelvezető hálózat, legalábbis papíron ennek nincs nyoma.