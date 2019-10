Az EP arra mutatott rá, hogy az északkelet-szíriai török beavatkozás a nemzetközi jog súlyos megszegését jelenti, az egész térség stabilitását és biztonságát aláássa. A képviselők határozottan elítélték az északkelet-szíriai egyoldalú török beavatkozást, és Törökországot csapatainak kivonására szólították fel. Az állásfoglalásban arra emlékeztettek, hogy a török hadművelet kezdete óta számos civil és katonai áldozat mellett legalább 300 ezren kényszerültek otthonuk elhagyására, ezért véleményük szerint egy ENSZ által irányított biztonsági övezetet kellene létrehozni Szíria északi részén. A parlament egyúttal határozottan elutasította, hogy török ellenőrzés alatt hozzanak létre biztonsági övezetet, és aggodalmának adott hangot, hogy az amerikai–török fegyverszünet jog­alapot teremthet a terület tartós török megszállására.

A képviselők szolidaritásukat fejezték ki a kurd néppel, hangsúlyozva a kurdok hozzájárulását a magát Iszlám Államnak nevező terrorszervezet elleni harchoz. Az állásfoglalás szerint aggasztóak azok a hírek, amelyek szerint a török offenzíva alatt az Iszlám Állam több száz harcosa szökött meg a börtönökből, ami azzal a kockázattal jár, hogy az Iszlám Állam ismét erőre kap.

A képviselők elfogadhatatlannak nevezték, hogy Recep Tayyip Erdogan török elnök fegyvernek használja a menekülteket, hogy az Európai Uniót zsarolja velük. Az EP ezért felszólította az uniós tagállamokat tömörítő Európai Tanácsot, hogy vezessen be büntetőintézkedéseket és beutazási tilalmat az emberi jogi visszaélésekért felelős török tisztségviselők ellen, és célzott gazdasági lépéseket is vegyen fontolóra Törökország ellen. A képviselők a mezőgazdasági termékekről szóló megállapodásban rögzített kereskedelmi kedvezmények, végső megoldásként pedig az EU és Törökország közötti vámunió felfüggesztését is javasolták.

A török hadsereg és helyi szövetségese, a Szíriai Nemzeti Hadsereg (SNA) nevű ellenzéki fegyveres csoport október 9-én indított támadást a kurdok ellen Északkelet-Szíriában, Ankara állítása szerint a terrorveszély elhárítása érdekében. A török fellépés miatt sok ezer kurd menekült el a térségből. Október 17-én amerikai közvetítéssel tűzszüneti megállapodást kötöttek, amely szerint a kurd vezetésű Szíriai Demokratikus Erők (SDF) lázadó szervezetnek ki kell vonulnia a Törökország által követelt, 30 kilométer széles biztonsági övezetből, ahova Ankara kétmillió, Törökországban menedéket talált szíriai menekültet akar telepíteni. Törökországban mintegy négymillió szíriai menekült tartózkodik.