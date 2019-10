17.30-kor az imát kövesse a lármafák, őrtüzek fellobbanása. Sepsiszentgyörgyön a Pacén, a Liba-csárda fölött a Görgő-Szemerja Közbirtokosság segítségével gyújtanak őrtüzet. Beszédet mond Gazda Zoltán, igét hirdet Egyed László református lelkész, tárogatón játszik Szabó Mihály. Őrtűz ég majd a tyúkfarm fölött a gyümölcsösben, az erdő alatt is. További helyszínek: Málnáson a Felsőkapunál, Málnásfürdőn a Nyíres-tetőn, Illyefalván a Fenyőskarikánál, Rétyen a református templomdombon, Bodokon a téglagyárnál, Dálnokon az Akasztófa gyepjén, Maksán az Óriáspince-tetőn, Szentivánlaborfalván a focipályán, Bikfalván a Zákány-alján (tűzoltó-­gyakorlópályán), Egerpatakon a Fergettyű-várnál, Kökösnél a Feketeügy mellett, Kőröspatakon a Kápolna-tetőn, Mikóújfaluban a sportpályán, Sepsibükszádon a polgármesteri hivatal mögötti téren. Orbaiszéken: Kovásznán Csomakőrös fölött a temető fölötti dombon, Zabolán a Halomtetőn, Kisborosnyón a Csere-tetőn; Kézdiszéken: Kézdivásárhelyen a vasúti répalerakónál, Kézdiszentléleken a Perkőn, Bélafalván a Kerekhegyen, Ozsdolán a Hilib-tetőn, Kézdiszentkereszten a tetőn a keresztnél; Bardoc-Miklósvárszéken: Bibarcfalván a templom mellett, Bardocon a templom mellett.

Felavatják Luther Márton szobrát

Ma 11 órától Sepsiszentgyörgyön a Széna utcai evangélikus templom előtti téren Adorjáni Dezső Zoltán, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház püspöke és Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere felavatja Luther Márton egész alakos szobrát. Ezt követően az evangélikus templomban ökumenikus istentiszteletet tartanak, Járosi Andor-díjat adnak át Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspöknek, 18 órától pedig G. Ph. Telemann és Luther Márton egyházi ­kantátáit és protestáns koráljait adják elő a brassói Transilvania Egyetem Zenei Fakultásának szólistái. A rendezvényekre a refor­mációi ünnepségsorozatban kerül sor, melynek keretében vasárnap 18 órától a Gyöngyvirág utcai református templomban Pap Attila református lelkész, hétfőn 18 órától a szemerjai református templomban Dénes Előd református lelkész hirdet igét.

Pszicho – AlterExpo

A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház és a Selye János Pszichoklub szervezésében ma kerül sor az első AlterExpóra a művelődési ház dísztermében. A résztvevők olyan szakemberekkel vehetik fel a kapcsolatot, akiktől első kézből kaphatnak tanácsokat, információkat vagy akár időpontot is. Az expót 10 órától Dulányi B. Szidónia pszichológus Miért álmodod az életet? című előadása indítja, majd Lázár Andrea pár- és családterapeutának lehet feltenni kérdéseket. Ezt követően a testi és a lelki egyensúly megtalálása és megtartása lesz a központi téma: Tulit Erika aromaterapeuta az illóolajokról és azok pozitív hatásairól beszél. Máté Zsuzsa jógaoktató tippeket ad, hogyan is lehet elérni a testi és lelki jólétet egyaránt. Rövid szünetet követően a gyerekek kerülnek a középpontba: Kelemen Ágnes gyógypedagógus GYEREKmÁGNES címmel tart előadást, majd Fekete Tímea Katalin logopédus- audiológussal beszélgethetnek a résztvevők. Ezek mellett egy román nyelvű bemutatóra is sor kerül: Consuela Banciu klinikai szakpszichológus, igazságügyi szakértő În căutarea sinelui autentic / Találd meg valódi önmagad című előadását hallgathatják meg az érdeklődők. A Pszicho – AlterExpót közös beszélgetéssel zárják, amelybe bárki bekapcsolódhat.

Templomátadás Kökösben

Vasárnap 15 órától ünnepélyesen átadják a Rómer Flóris Terv keretében felújított kökösi unitárius templomot. Hálaadó istentiszteletet tart Bálint Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspöke, köszöntőbeszédet mond Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke és Tăraș Silviu, Kökös község polgármestere. A felújított templomot átadja dr. Földváry Gábor, a miniszterelnökség örökségvédelmi ügyekért felelős miniszteri biztosa.

Lackfi János Sepsiszentgyörgyön

Vízen járni tilos címmel ­iro­dalmi családlátogatásra hívják az érdeklődőket vasárnap 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Ter­mébe. Az est főszereplője Lackfi János költő, író. ­Közreműködik: Lackfi Dorottya (ének) és Sinha ­Róbert (gitár).

Színház

A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház nagytermi stúdiójában vasárnap 19 órától a J. D. Salinger Zabhegyező című műve alapján készült előadás látható. Jegyár: 15/20 lej.

Zene

KÓRUSTALÁLKOZÓ. Negyedik alkalommal szervez kórustalálkozót a kilyéni Búzavirág Dalkör ma 10 órától a sepsiszentgyörgyi Szent Benedek-templomban, amelyre minden érdeklődőt várnak.

RÉGIZENE. A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében vasárnap 18 órától Kájoni’ 390. Erdélyi régizene című műsorával lép fel a Codex Régizene-együttes és meghívottjai: Bognár Szilvia (ének, Magyarország), Jean Cristophe Frisch (barokk fuvola, Franciaország), Bruno Bonhoure (tenor, Franciaország), Kónya István (lant, Magyarország), Filip Zsombor, a Brassói Transilvania Tudományegyetem harmadéves hallgatója.

DOGtober 2019

Sepsiszentgyörgyön a Szimplában vasárnap 12–16 óráig a kutyák körül forog minden. 12 órától bemutatkozik a Kovászna Megyei Ebtenyésztők Egyesülete. Kerekasztal-beszélgetés lesz Kis Ágoston és Béres Sándor egyesületi tagokkal, akik a kutyanevelés témakörében ­válaszolnak a kérdésekre. 13 órától csoportfényképek készítése – kutyák és gazdájuk a színpadon. 13.30 órától bemutatkozik a Beres Dog Hotel üzemeltetője, Béres Sándor. 14.30-tól olyan meghívottak veszik át a mikrofont, akik örökbe fogadott kutyákkal élik mindennapjaikat. Mesél többek között Vincze Tímea, Gyenge-Arany Tímea és Gyenge-Arany Hunor.

Átállítjuk az órákat

Szombatról vasárnapra virradóra áttérünk a téli időszámításra, az óramutatót egy órával visszatekerjük.

Röviden

AZ ERDÉLYI KÁRPÁT EGYESÜLET háromszéki osztálya október 27-én, vasárnap tartja Dénes István emléktúráját a Vargyasi-szorosba a következő útvonalon: Alsó Vízkelet – Kőcsűr (624 m) – Kőcsűr ösvény – Széchényi-szirt (653 m) – Farkas ösvény – Tatárkápolna – Kőmező kilátó (757 m) – Urak ösvénye – Orbán Balázs-barlang – Lócsűr – Félsziget – ellenőrző pont (szalonna- és flekkensütés). Indulás 8 órakor Sepsiszentgyörgyről a Sugás Áruháztól kiskocsikkal. Túravezető: Dukrét Lajos (telefon: 0754 099 574).

A PRO WALDORF EGYESÜLET meghívására október 28-án, hétfőn 18 órától a sepsiszentgyörgyi Nicolae Colan Általános Iskolában tart előadást Forgács Erzsébet, a Szadai Meseház Waldorf Óvoda pedagógusa Szülők szerepe az ünnepeken címmel. Ezt követően, szintén a vendég pedagógus vezetésével, szociális festésen vehetnek részt az érdeklődők.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön csütörtökig naponta 20–8 óráig a Nicolae Iorga utca 20. szám alatti Sensiblu (telefon: 0267 312 049, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); ma és vasárnap 8–12 és 16–20 óráig a Romulus Cioflec utca 33A szám alatti Hygea (0267 324 903); Kézdivásárhelyen vasárnapig a Molnár Józsiás utca 43. szám alatti Szent Anna (0267 360 015), ­hétfőtől Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608); Kovásznán ma 8–12 óráig a Vipera (0267 935 431), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 310 110); Baróton ma 9–13 óráig a Mária (0729 935 431) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAaT. Sepsiszentgyörgyön ma 10–12 óráig a Sport utca 3/1/I/1. szám alatti Oral Care fogászati rendelőben (telefon: 0267 315 415); ma és vasárnap egyeztetés alapján az 1918. december 1. út 1/G alatti Szász Dent rendelőben Szász Csaba fogorvos (telefon: 0766 698 161); a Grigore Bălan tábornok út 30. szám, 65/B/1. alatti rendelőjében 9–19 óráig egyeztetés alapján Fazakas Szabolcs fogorvos (0744 857 743); vasárnap 12–14 óráig a Sport utca 9/5/D/4. alatti rendelőjében Várhelyi Attila fogorvos egyeztetés alapján (0725 929 930) fogadja a sürgősségi eseteket.