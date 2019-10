André de Dienes felejthetetlen módon mutatta meg a világnak Ingrid Bergmant, Elisabeth Taylort, Shirley Temple-t, Marlon Brandót, Henry Fondát, Fred Astaire-t, Ronald Regant és Anita Ekberget, de főként Marilyn Monroe-t, elindítva őt a világhír útján. Kevesen tudják azonban azt, hogy Monroe ikonná válása előtt gyári munkásként élte mindennapjait, akkor még Norma Jeane néven. Barna fürtjeit, őszinte mosolyát először André de Dienes, a mi Dienes Andorunk örökítette meg és zárta örökre szívébe.

Dienes Andor 1913. december 18-án Kézdivásárhelyen látta meg a napvilágot Ikafalvi Dienes Kálmán és Uzoni Zayzon Piroska hatodik gyermekeként. Tizenkét éves koráig Torján élt, édesanyja tragikus halálát követően indult el szerencsét próbálni. Mint a mesékben szereplő legkisebb királyfi, tarisznyájába becsempészett minden „fegyvert”: az erdélyi magyar kultúra elemeit, szellemiségét és látásmódját, amelyeket sikeresen hasznosított a későbbiekben. 1926-ban érkezett Budapestre, ahol kifutófiúként és selyemárusként is dolgozott. Megunva a pesti nincstelenséget, 15 évesen indult újra útnak, immáron bejárva Európa több országát, de megfordult Afrikában, Tunéziában is. Párizsban vált divatfotóssá, Hollywoodban híressé. Folyamatosan a különleges helyszíneket és embereket kereste, választotta. Így kezdte el fényképezni a hopi, a navaho és az apacs indiánokat, divatfotós létére 1944-ben készített egy sorozatot a New York-i Harlem negyed életéről is.

A kézdivásárhelyi telt házas rendezvényt Imreh István, a Kovászna Megyei Művelődési Központ igazgatója nyitotta meg, a szervezők nevében köszöntötte a nagyszámú érdeklődőt, majd felkérte Bokor Tibort, Kézdivásárhely polgármesterét, hogy házigazdaként szóljon az egybegyűltekhez. Az elöljáró elmondta: megtiszteltetés számára egy ilyen jeles esemény a városban, és külön öröm számára, hogy a fotókiállítás főszereplője szorosan kapcsolódik Kézdivásárhelyhez, s habár születési helye sok vita tárgyát képezi, a városházán őrzött anyakönyvi bejegyzés tanúsága szerint a céhes város szülöttje.

Háromszék leghíresebb fotósának, Dienes Andornak (1913–1985) rendkívüli történetét és pályafutását Tamás Sándor, a megyei tanács elnöke méltatta, arra biztatva a jelenlevőket, hogy csodálják meg azt a gyönyörű nőt, akit Dienes Andor és Norma Jeane együtt hoztak létre (Marilyn Monroe), és vigyék tovább ezt a csodálatos történetet. A megyei önkormányzat vezetője külön köszöntötte a híres fotóművész rendezvényen jelen levő rokonságát. Családi ágon torjai származású volt, dédapja ikafalvi Zayzon István feltorjai református lelkész, dédanyja pedig karatnai Könczey Ágnes. Dienes Andor családi háza ma is megvan Torján az 511. szám alatt, jelenleg özvegy Áda Magdolna nyugalmazott tanítónő lakja. Azt is elárulta, hogy már megbeszélte a háztulajdonos lányával, Csüdörné Áda Katalinnal, hogy jövő évben egy alkalmas időben emléktáblával fogják megjelölni az egykori Dienes-házat.

Jancsó Katalin helytörténész, Dienes Andor életének szakavatott kutatója vetített képes előadás keretében ismertette életútjának fontosabb állomásait, szűkebb rokonságát, a családi gyászjelentőket stb., azt is elárulva, hogy a Petőfi Sándor utca 14. szám alatt, a Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvár bal felén levő ingatlan volt a Dienes család egykori lakóháza, ezért arra kérte Tamás Sándort, hogy azt is jelöljék meg egy emléktáblával.

A rendezvény végén Imreh István bemutatta a Kincses Károly muzeológus, fotótörténész, a Magyar Fotográfiai Múzeum alapítója által összeállított, Dienes Andorról szóló vetített képes előadást, sajnálattal jelentve be, hogy a magyar fotóművészet történetének megírásával foglalkozó Kincses Károly nem lehet jelen Kézdivásárhelyen.