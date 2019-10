A Benedek Elek Általános Iskola diákjai Kolcza Judit tanítónő vezetésével másfél éve részt vettek a Kovászna Megyei Művelődési Központ által meghirdetett Népi Mesterségek Vetélkedőjén. Csapatuk a kovácsok múltjáról írt dolgozatot, adatközlőik, Baló Zoltán, Bakó László és az azóta elhunyt Baló Gyula segítségével filmet készítettek, tapasztalataikról vetített képes előadást tartottak, majd a mesterséget népszerűsítő eseményt szerveztek – méltán érdemelték ki tehát az ezereurós fődíjat.

Az azóta őrzött nyeremény egy részéből beszerezték azokat az alapanyagokat, amelyekből Baló Zoltán elkészíthette a kis parkot körbeölelő kerítést – munkájáért csak köszönetet fogadott el, mondván, a falu érdekében cselekszik –, a közbirtokosság a felállításában segédkezett, beszerezte a térkövet és le is tetette azokat. A Bodvaj Egyesület feladata lesz, hogy tavasszal gyepesítsen és virágokat ültessen.

„Benedek Elek szobrának avatásával egy időben készült el a patak menti kis park is – ennek már tíz éve. Ez meglátszott már a füvön és a fából készült kerítésen is, ezért úgy döntöttünk, hogy mi ennek a rendbetételével járulunk hozzá az idei nagyszabású ünnepséghez. Fontos ez azért is, mert egyre több székelyföldi és anyaországi turista keresi fel Elek apó okán Kisbacont, őket pedig illő módon kell fogadni” – nyilatkozta Benedek H. Márta egyesületi vezető.