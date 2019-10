Csinosodik Barátos központja

Előző írásunk

Damokos Csabát, a Valan – Az angyalok völgye című magyar thriller sepsiszentgyörgyi látványtervezőjét is díjazták múlt hétvégén a szolnoki Alexandre Trauner Art/Film Fesztiválon. A múlt héten lezajlott rendezvény szervezői idén is arra törekedtek, hogy olyan különleges látványvilágú alkotásokat mutassanak be, melyek a szakmai közönségen kívül méltán számíthatnak a szélesebb nézői rétegek érdeklődésére is. A sepsiszentgyörgyi dizájnert a második díjjal jutalmazta a zsűri, mindenekelőtt azt értékelve munkájában, hogy a helyszínválasztással drámai kontrasztot teremtett a fenséges természeti táj és a szűk, nyomasztó belsők között.