Az Ady 100 irodalmi pályázat nyertesei

Szöllősi Tamás KVISZ-elnök szerint a pályázat kiírásával az volt a céljuk, hogy megszólítsák az irodalomkedvelő fiatalokat (és nem csak) Kézdivásárhelyről, Székelyföldről, de akár egész Erdélyből, és felhívják a figyelmet Ady Endre költészetére. Azt szerették volna elérni, hogy olvassanak minél több Ady-verset, merüljenek el benne, elmélkedjenek rajta, és alkossanak hasonló stílusú, szellemiségű írásokat, ezáltal emléket állítva a költőóriásnak.

A pályázat meghirdetésekor sem formai, sem stílusbeli megkötéseket nem szabtak, így a beküldött munkák is változatos képet mutatnak, minden pályázó a maga értelmezése, elképzelése szerint alkothatott. A pályázatra tíz pályamunkát küldtek be Erdélyből, a színvonalas írások közül a zsűri Gliga Dóra Anna Mulatság című prózai művét találta a legjobbnak, második helyen végzett Váry O. Péter, lapunk belső munkatársa A tegnap városa című alkotása, a harmadik helyet pedig Bardocz Orsolya érdemelte ki Adyhoz című verséért. Dicséretben részesült Zubreczky Anton Kolumbusz hajóján – In Memoriam A. E. című lírai műve. A négy díjazott a Communitas Alapítvány jóvoltából könyvjutalomban részesült.