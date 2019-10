A szárnykeresés meséi

A különleges Meditittimó kalandjai című kötet legalább annyira szól róla, mint tizenegy és fél éves, autizmussal élő fiáról, aki ihletője mesekönyvének, melyet úgy írt meg, hogy legyen egy rétege a gyermekeknek és egy rétege a felnőtteknek – magyarázta Csender Levente. Fiának születése óta folyamatosan jegyzetelt, ugyanis számos furcsa, különleges dolog történt velük, így története bárhol folytatható. Fia, aki többször is olvasta könyvét, meg is kérdezte tőle: apa, ezt rólam írtad? Ám ő azt válaszolta: egy ugyanolyan fiúról, mint te. Egyébként fia is el szokott menni a lakóhelyükhöz közelebbi könyvbemutatókra, mert szereti azokat, és fel is olvassa kedvenc meséjét.

E kötet arról is szól, hogy mindenkinek meg kell találnia saját szárnyait, de azokkal repülni is kell, ám ez már egy következő kötet témája lesz, e történet trilógiát kívánna, jegyezte meg. Csender Levente elmondta, az autizmus nem betegség, hanem egy állapot, ám az autizmussal élő gyermek egészen más pályára állítja a szülőket, mindennap a komfortzónájukon kívül vannak, s ha „nem törik össze az ember egy ilyen tornában, nagyon megedződik”. Folyamatosan azt nézik ugyanis, mit tudnak tenni, miként tudják megoldani az adódó helyzeteket. Felesége időközben „házi gyógypedagógussá” vált, s a fiú húga az első, aki megvédi bátyját, ha kívülről atrocitás éri. A mesekönyvet felesége illusztrálta, a kötet szereplőinek nevét pedig fiától kölcsönözte, ő ugyanis jól kitalálja „ezeket a nyelvi leleményeket”, ezért a kötet egyik bája, hogy „családi vállalkozás”.

Az is célja volt, hogy meséiben minden benne legyen, amit az autizmusról tudnak, de mégse legyen didaktikus; azok nem csak az érintetteknek, hanem felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt szólnak. Csender Levente azt is elmondta, hat novelláskötetet írt, de rájött, hogy a legtöbb örömet a meseírás okozza, számára a mese sokkal hálásabb és izgalmasabb műfaj, mint a novella.