Arafat később fejti ki álláspontját

„Tekintve, hogy közeledik a Colectiv-megemlékezés, amit tisztelettel kell kezelni, illetve az államelnök-választás is, úgy vélem, jobb, ha ezen események után fejtem ki álláspontomat az ügyben. Ha most tenném meg, azzal csak megzavarnám ezeket az eseményeket. Biztosítok azonban mindenkit afelől, hogy konkrét válaszom van minden felvetett kérdésre, és meg is fogom osztani álláspontomat a közvéleménnyel” – írta Raed Arafat csütörtök esti Facebook-bejegyzésében.

Nyomatékosította, miután a sajtóban megjelentek az illető felvételek, felkérte a Bukarest-Ilfov Katasztrófavédelmi Felügyelőségtől és az Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőségtől a kollégáit, hogy magyarázzák el a nyilvánosság előtt a helyzetet, és sajtótájékoztató keretében válaszoljanak az illető felvételek állítólagos elrejtése miatt a bevetésen részt vevőket és a két intézményt ért vádakra.

„A tűzoltókollégák által a sajtótájékoztatón bemutatott információk valósak és korrektek. Tudom, hogy azt várják el tőlem, hogy személye­sen álljak a nyilvánosság elé, főként, mert a sajtóban az a felvetés is megjelent, hogy én is rej­tegettem az illető felvételeket, és ez a hipotézis tartja magát annak ellenére, hogy mind az IGSU vezetősége, mind Pop tábornok elmondta, ezek a felvételek nem jutottak el hozzám. Más szóval, nem rej­tegethettem olyasmit, aminek nem is voltam birtokában” – fogalmazott Arafat.