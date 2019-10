Nagykorúság előtt a kolbászfesztivál

Tizenhetedik kiadásához érkezett a Háromszéki, idéntől már Székelyföldi Kolbászfesztivál. A megyei önkormányzat által a több száz csapatot megmozgató békéscsabai kolbászfesztivál mintájára életre hívott gasztroturisztikai rendezvénynek november 16-án a sepsiszentgyörgyi Vadász utcai sportterem ad otthont. A szervezők szélesíteni szeretnék a résztvevők körét, ezért egyebek mellett csökkentették a nevezési díjat. A megmérettetést, mint korábban is, több kulturális és szórakoztató rendezvény kíséri, ezekről az elkövetkezőkben tájékoztatnak.

Az immár székelyföldinek átkeresztelt rendezvényről – amelyre a Hargita és Kovászna megyeieken kívül a román térségekből is várják a versenyző csapatokat – Grüman Róbert, a megyei önkormányzat alelnöke beszélt szerdai tájékoztatóján a társszervező Sepsiszentgyörgyi Vendéglátóipari Egységek Szövetségének (SVESZ) vezetője, Kovács István, valamint az ötletgazdák, Vajda Lajos és Bagoly Miklós társaságában, akik mai napig aktív résztvevői a rendezvény lebonyolításának a Kovászna Megyei Kis- és Középvállalkozások Egyesülete (Asimcov) égisze alatt. Grüman Róbert szerint a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület három éve kapcsolódott be az Erdély-szinten egyedinek tekinthető rendezvény megszervezésébe.

A névváltoztatást illetően Grüman Róbert elmondta: a Székelyföld turisztikai márkanevet szándékoznak erősíteni. Az alelnök szerint az elmúlt évek során számottevően nőtt a megmérettetés iránt érdeklődők száma – mind a csapatoké, mind a látogatóké. Grüman Róbert arra biztat mindenkit, hogy vágjon bele a kolbászkészítési kalandba, ami akár a fődíj elhódításával is végződhet, de nyeremény nélkül is meghatározó társasági esemény.

Kovács István felidézte, hogy az első kolbászparádénak még a Park Hotel adott otthont, és azóta csak bővült az érdeklődők köre. Úgy vélte, a kolbászmustra életképességét a rendezvény egyedisége adja, ennek tudható be az is, hogy „évről évre egyre többen gyűltek és gyűlnek a kolbász köré.” A szervezők célja, hogy az otthon tapasztalt, megélt hagyományokat átadják a fiataloknak. Ha sikerül annyit elérni, hogy minden háztartásban egy évben egyszer kolbászt készítsenek, akkor elégedettek lehetnek.

Véleményét Vajda Lajos, az Asimcov ügyvezető igazgatója is osztotta, annyival kiegészítve, hogy sajnos a kolbászkészítés hagyománya nagymértékben visszaszorult a fogyasztói társadalmi szokások keretei között, ezért is kiemelten fontos, hogy az ifjabb generációk ilyen alkalmakkor betekintést nyerjenek e világba. Vajda Lajos szerint a másik cél, hogy rámutassanak: a gasztronómia nagyon sok érvényesülési lehetőséget hordoz magában. Az egyesület ezért vállalta, hogy tíz, középiskolásokból álló csapatnak is helyet biztosít az idei versenyen.

Bagoly Miklós a kezdetek kapcsán kifejtette: a magyarországi Csabai Kolbászfesztivál sikere nyomán indították el a Kovászna megyeit. A fesztivál a disznóvágás hagyományát helyezi előtérbe, amit sikerült átörökíteni generációkon keresztül. Az Asimcov elnöke külön sikerként könyvelte el, hogy az évekkel ezelőtt a Csabai Kolbászfesztiválra benevezett paprika nélküli székely kolbászt ma már külön kategóriaként bírálja a magyarországi zsűri. Ehhez kapcsolódóan Vajda Lajos megerősítette, hogy a hagyományos székely recept alapján, bors, foghagyma és paprika hozzáadásával készült házi kolbász elterjedését szorgalmazzák, de természetesen az innovatív ötletektől, más régiók sajátosságaitól sem zárkóznak el.

A megmérettetésre november 8-án lehet jelentkezni a turisztikai információs központban vagy a rendezvény Facebook-oldalán feltüntetett telefonszámon, vagy az oldalról letölthető űrlap kitöltésével. A csapatok négytagúak lehetnek, emellett további hat „szurkoló” csatlakozhat. A benevezési díj idén csak 300 lej csapatonként a tavalyi 450 lej helyett. A díj ellenében a versenyzők tíz kiló disznóhúst, illetve a kolbász elkészítéséhez szükséges eszközöket kapnak: asztalt, abroszt, műanyag tálat, kötényeket, szemeteszsákot, 15 méter belet. A fűszereket, az asztali díszítést és egyéb hozzávalókat a csapatoknak kell biztosítaniuk. Tilos otthonról házi eredetű húst/húskészítményt vinni a dekorációhoz és a kolbászhoz, amit az állategészségügyi hatóság rendelt el a sertéspestis miatt. A nyertes csapat részt vesz a jövő évi békéscsabai kolbászfesztiválon.