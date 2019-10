Október 23. és 27. között Santiago de Chile adott otthont a WKF karate-világbajnokságnak a kadét, junior és huszonegy év alatti korosztályok számára. A sepsiszentgyörgyi Bartos Norbert, a megyeszékhelyi Sport-All Sport Club és az MTK Budapest sportolója a magyar válogatott tagjaként utazott a világversenyre, ahová nevelőedzője, Vass Hunor is elkísérte.

A 29 magyar sportolót három edző – Fischer Mihály, Papp Miklós és Egri Tamás – készítette fel a rangos világversenyre. A magyar küldöttség közel tizennyolc órás utazást követően érkezett meg a tüntetésektől és demonstrációktól hangos Santiago de Chilébe. Vass Hunor edző elmondta, a kialakult helyzet miatt kijárási tilalom lépett életbe, vagyis este nyolc után nem hagyhatták el a szállásukat, továbbá napközben is korlátozottan közlekedhettek a fővárosban. A magyar válogatottat fokozott figyelem kísérte végig az eseményen, hiszen konzuli védelmet is kérvényeztek. Módosították a világbajnokság lebonyolítási programját, a verseny helyszínét a sportolók nem közelíthették meg egyszerre. Japán, Svájc és Svédország visszalépett a részvételtől és hazautazott, ezzel is biztosítva a küldöttségük biztonságát.

Bartos Norbert a kadét korosztályban a +70 kilogrammos súlycsoportban lépett küzdőtérre előnyerőként, ahol egy chilei–német párharc győztesével küzdött meg. A háromszéki karatéka a továbbjutó chilei Duran Ruben Amaro Lincopi ellen diadalmaskodott (2–1), így a folytatásban következhetett Selwynn Meril, aki a sepsiszentgyörgyi sportoló fölé kerekedett (4–0). A francia versenyzőnél az elődöntőben a jordániai Ibrahim Shamoun jobbnak bizonyult, így Bartos nem küzdhetett a vigaszágon. Végül az aranyérmes a jordániai Mohammad Aljafari, az ezüstérmes az egyiptomi Hossam Ghonem, a bronzérmesek pedig a portugál Vasco Melo és az ukrán Viktor Sevcsenko lettek. A magyar válogatott többi tagjának sem sikerült érmet szereznie, a legjobb eredmény a junior korosztályban a -61 kilogrammos súlycsoportban szereplő Béres Botond nevéhez fűződik, aki az ötödik helyen zárt.

A világbajnokságot ezúttal a jordániai, az egyiptomi, a marokkói és a tunéziai versenyzők uralták, valamint jól szerepeltek a török sportolók is, az európai karatékák kevés kiemelkedő eredményt hoztak össze a dél-amerikai világversenyen. A magyar csapat ma délután utazik haza, a székelyföldi küldöttség holnap este landol a bukaresti repülőtéren. Vass Hunor edző hozzátette: kisebb pihenő után folytatják a munkát, és készülnek a jövő évi budapesti korosztályos Európa-bajnokságra, viszont addig még két kvalifikációs versenyen vesznek részt. Köszönik Kovászna Megye Tanácsa, Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala, az Orex, a Simiro, a Twins Construct, a Comerț Ata, a Sport Világ és a Maravet támogatását, valamint a Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola vezetőségének, hogy elősegítette tanulója, Bartos Norbert felkészülését és részvételét. (miska)