A spanyolokat hazai pályán simán elintéző magyar amerikaifutball-válogatott a második meccsét is megnyerte a B-csoportos Európa-bajnokságon, miután 31–7-re (3–0, 0–0, 21–7, 7–0) legyőzte Belgiumot.

A védelem és a speciális egység remeklésének köszönhetően a második magyar támadás a hazai 40 yardos vonalról indulhatott, és Horváth Balázs 33 yardos mezőnygóljával már megszerezte a vezetést Magyarország (0–3). A belgák egy hosszú passzjátékkal hamar kedvező helyzetbe kerültek, de végül negyedik kísérletre sem tudták megszerezni az újabb első kísérlet jogát, így a közeli mezőnygól és az egyenlítés lehetősége helyett a magyaroké lett a labda. Ezt követően is a védelmeké volt a terep, az ígéretesen induló magyar támadást a rossz labdafeladások zárták le, de Golita Zoltán labdaszerzése megakadályozta a belga választ.

Az anyaországiak hiába értek el újra mezőnygóltávolságba, 45 yardról már nem sikerült a helyére juttatni a tojáslabdát, a félidőt pedig Bencsics Márton interceptionje zárta le. A második félidőre megérkeztek a támadók is, Danku Dávid touchdownjára (0–9) még jött egy villámgyors belga válasz (7–9), de ezt követően Storcz András, Elek Ádám és Danku is szerzett még hatpontost – sőt, Mészáros Mártonnak még egy sikeres kétpontos kísérlete is volt –, a magyar válogatott így végül ismét fölényesen, ezúttal 31–7-re nyert.

Magyarország 2020-ban előbb Törökországban lép pályára, majd Izrael ellen zárja a B-csoportos Európa-bajnokságot.