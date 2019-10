Csak azt nem tudom, hogy Dăncilă asszony milyen államformára gondolt. Talán legjobb lenne a perszonálunió, ami két független állam szövetsége, amelyet a közös uralkodó személye kapcsol össze. Ebben van gyakorlatuk a magyaroknak, mert a Magyar Királyság és a Horvát Királyság között perszonálunió volt már 1102-től kezdve. Dăncilă asszony hazafias érzületről tett tanúbizonyságot, hisz egy ilyen aktussal tulajdonképpen Romániához csatolná Magyarországot, és nemcsak a Tiszáig, ameddig általában szóba kerül, hanem egészen Lajtáig. Ha két ilyen erős ország összefog, elérhetik, hogy az osztrák határt a Lajtáig tolják vissza, és idecsatolják az Ausztriához tartozó Burgenlandot is. Aztán, ha mindez megvalósul, Orbán Viktor a régi barátságot újra felmelegítve, Traian Băsescuval ketten a Moldovai Köztársaságot is idecsapnák egészen a Dnyeszterig. (Băsescu a moldvai helytartó lehetne). Így megvalósul az igen nagy Nagynagyrománia–Nagymagyarország Perszonálunió. Orbán Viktor biztosan bevállalná ennek vezetését, hisz szíves örömest költözne Bukarestbe, mivel a legutóbbi választásokkor elvesztette saját fővárosát, Budapestet. A sok külföldi politikusnak, akik máig is összetévesztik a két fővárost, fel sem tűnne a változás.

Dăncilă asszony terve kihúzná a talajt a magyarok azon elképzelései alól, hogy elcsatolják Erdélyt, hisz ebben az esetben Magyarországot csatolnák Romániához, ami a román füleknek sokkal jobban hangzik. A jól és még annál is jobban képzett román nemzetféltők már rég tudják, hogy Orbán Viktor kiterjesztette Románia egy részére Magyarország szuverenitását, de most Románia szuverenitását terjeszthetné ki Magyarországra. Viktor máris úgy jár ide, mintha haza jönne, állandóan itt ünnepli a neki jeles napokat, és így tisztában van az itteni állapotokkal. Most már csak az ország többi részébe kell ellátogatnia, meg kell ünnepelnie december elsejét, és minden rendben lesz. Szívesen teszi majd, abban reménykedve, hogy ha Magyarországon el is veszíti szavazói egy részét, itt majd növekedni fog a népszerűsége a következő választásokig. Ennek érdekében Romániát is megvédi a bevándorlóktól, akikkel ez idáig a mi politikusaink egyáltalán nem foglalkoztak.

A másik unió, az EU tovább veszít a térség feletti uralmából, mert a Román–Magyar Perszonálunió immáron a Visegrádi négyek megerősödött tagja leend. Orbán Viktor nem diszkriminálhatná a Románia területén élő románokat az itt lakozó magyarokkal szemben, ezért nemcsak Székelyföldet és a Partiumot, hanem az összes régiót kénytelen lenne támogatni. Megépíttetné a gyorsvasutat Budapesttől Bukarestig. Több helyen kötné a Kárpátokon keresztül össze Bécset Bukaresttel és Jászvásárral, így senki nem mondhatná, hogy csak a magyarlakta vidékek érdeklik.

És azután már az összes honvédőnk munka nélkül maradna, Dan Tanăsat kivéve, aki majd Magyarország területén is hasznosan tevékenykedne, mert a Perszonálunió magyarországi részén is kötelezővé tenné a kétnyelvű feliratokat úgy, hogy felül legyen a román. De a többi hazaffy szíve talán meglágyulna, és beleegyeznének abba, hogy Romániában, ahol a magyarok nagy többségben vannak, használhassák anyanyelvüket, azzal a pici feltétellel, hogy ezért cserébe egész Magyarország területén kötelezővé tennék a román nyelv oktatását és használatát. Ezek után egyértelmű, hogy a román–magyar uniónak román elnöke lesz, valószínű, a nagy román honfi, aki akkorra már nevét Claus Iohannescura módosítaná, vagy esetleg Dan Barna, aki, hogy jobban hangozzék, szintén meg fogja változtatni a nevét: Dan Maro. A kölcsönösség elve alapján Áder János lemondana magyarországi elnöki címéről, és ő, aki eddig is sokat foglalkozott a vizes kérdésekkel, most még jobban bele tudná vetni magát azokba és lubickolhatna bennük.