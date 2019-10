Mint ismeretes, a zöld-fehér mezes sepsiszentgyörgyi lányok a kupasorozat legutóbbi két döntőjében pont a Szatmárnémeti VSK-t győzték le, de emellett a Nemzeti Liga két utolsó nagydöntőjét is a két csapat játszotta, és ezek is a Zoran Mikes edzette Sepsi-SIC sikerét hozták. A Konstancai Phoe­nixet mindössze egy ponttal kiejtő KSE-nek a Kolozsvári U csapatán kell túljutnia a legjobb négy közé jutásért; a sorsolás másik érdekessége, hogy a 2018–2019-es kiírás bronzmérkőzése is megismétlődik, mivel az Aradi FCC a Brassói Olimpiá­val csatázik. Az Alexandria még nem tudja, kivel kerül össze a Román Kupa második körében, az Agronómia Bukarest–Marosvásárhelyi Si­rius találkozó visszavágóját ugyanis csak november 10-én rendezik meg. Az összecsapás első mérkőzését a fővárosi kosaraslányok 60–45-re nyerték meg.

A közzétett program szerint az odavágókat december 11-én, míg a visszavágókat január 15-én rendezik, a négyes döntőre pedig február 15–16-én kerülne sor. (t)