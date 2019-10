Bemutatkozott az Erdélyi Audiovizuális Archívum

Két egykori kolozsvári fotós ismertetésével mutatkozott be az Erdélyi Audiovizuális Archívum a Visor székelyföldi fotófesztivál keretében a sepsiszentgyörgyi Tein Teaházban. Hada Victor és Orbán Lajos fényképeiről a kolozsvári egyesületet munkatársai, Mira Marincaş és Újvári Dorottya beszéltek.

A két fotós hagyatékát az Erdélyi Audiovizuális Archívum önkéntesei rendszerezték, illetve dolgozták fel, Hada Victor (1946–2002) anyagából kiállítást készítettek, képeit a Teinben is bemutatták, míg Orbán Lajos (1897–1972) életművéből egy 2014-ben bemutatott tárlat után könyv is született Látható Kolozsvár címmel. Két különböző nézőpontú fotósról van szó, Orbán Lajos a két világháború közötti Kolozsvár központját fényképezte, míg Hada Victor az államszocializmus időszakában fotózott – magyarázta Újvári Dorottya. Habitusukban is különböztek, Orbán értelmiségiként a polgárságot képviselte, míg Hada munkásként fényképezett, főként a város perifériáján lévő tömbházak világát és embereit, kiemelve a furcsa pillanatokat.

A Látható Kolozsvár fotóalbum kapcsán Bakó Rozália beszélgetett a két meghívottal. Újvári Dorottya, a kötet társ­szerzője elmondta, művészettörténészként családi fényképek kutatásával foglalkozik, Orbán Lajos filmes és fotós munkásságát pedig a kötet szerkesztője, Blos-Jáni Melinda fedezte fel. A könyv fő célja, hogy ne csak a művészetet keressük, hanem figyeljük azt is, miként látta a világot Orbán Lajos.

Az Erdélyi Audiovizuális Archívum kapcsán elhangzott, az a kolozsvári Sapientia egyetemhez kötődik, mentoruk Buglya Sándor filmrendező. Céljuk, hogy felkutassák és mentsék az erdélyi audiovizuális dokumentumokat, amatőr filmeket, fotókat egyaránt, mert úgy látják, sokan mostanában kezdik el kidobni régi, amatőr fényképeiket, filmjeiket, s ha azokat nem gyűjtik össze, ez az örökség végérvényesen eltűnik. Anyagaik Kolozsváron kutathatóak, újabbakat is átvesznek, tevékenységük Facebook-oldalukon is követhető.