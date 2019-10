Ez az összeg nem tartalmazza a helyi tanácsok pályázataihoz tartozó kifizetéseket, azokat a pályázatokat, amelyekhez építkezés is tartozott, és a Leader-csoportok által letett pályázatok kifizetéseit sem. Ezeket a gyulafehérvári régiós központ szakemberei bírálják el, és a kifizetés is innen történik. A központi régió­hoz hat megye tartozik (Brassó, Fehér, Hargita, Maros, Szeben és Kovászna). A legnagyobb összeget (4,95 millió eurót) Fehér megye hívta le, második a sorban Kovászna 2,14 millió euróval. A rangsorban megyénket Hargita (2,05 millió), Maros (1,79 millió) és Brassó megye (1,66 millió) követi, a sort Szeben megye zárja 0,85 millió euróval.

A gyulafehérvári központ a nemrég zárult pályázati évben összesen 47,48 millió eurót fizetett ki, ennek egy része szintén megyénkbeli fejlesztéseknek szóló pályázati támogatás volt. Az igazgatónő néhány országos eredményt is ismertetett. A Vidékfejlesztési Beruházásokat Kifizető Országos Ügynökség a 2014–2020-as vidékfejlesztési alapból több mint 4,7 milliárd eurót fizetett ki, jelen állás szerint 53 százalékos lehívási és kifizetési arányt sikerült elérni, amely jóval meghaladja más uniós programok teljesítményét. A 2014–2020 közötti hétéves időszakban az uniós vidékfejlesztési tervben összesen 9,472 milliárd euró pályázható, ebből 8,125 milliárd az Európai Unió vidékfejlesztési alapjából érkezik, amihez a román állam költségvetéséből 1,347 milliárd eurót kell hozzátenni. Az országos ügynökség vezetősége azzal számol, hogy 2023-ig (eddig lehet ugyanis az utolsó kifizetéseket elvégezni) az országos lehívási arány megközelítheti a 100 százalékot, de mindenképp 95 százalék feletti lesz.

Az uniós vidékfejlesztési pályázatok eredménye szemmel látható lesz a vidék fejlődésében. 392 ezer hektáron újítanak fel öntözőberendezéseket, 3449 kilométer vidéki út fog megépülni, és több mint 11 ezer 40 év alatti fiatal kap támogatást a gazdasága fejlesztéséhez, jelentős számú 40 ezer, illetve 15 ezer eurós támogatás segíti fiatal vidéki lakosok helyben maradását.

A mostani jó eredményekhez nagymértékben hozzájárultak az ügynökség informatikus szakemberei is. Nem olyan régen – ahogy 2016-ban is – a pályázók még nyomtatott formában, személyesen adták le a pályázataikat, jelenleg az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően a legtöbb intézkedésnél már a hiánypótlások és a kifizetések is online történnek, a pályázónak nem kell ezért is a hivatalt járnia. Ez természetesen az ügynökség szakembereinek a munkáját is segíti, a számítógépes programok bevezetésével lerövidült a pályázatok ellenőrzéséhez szükséges idő. Az igazgatónő elmondása szerint a fejlesztések sikerét az is bizonyítja, hogy az országos ügynökség az egyetlen hivatal Romániában, amelyet a számítógépes rendszerek, programok bevezetése terén a Microsoft is pozitív példaként méltat és reklámoz. Az amerikai szoftveróriás az ügynökség gyors fejlődéséről reklámfilmet is készített.