Új besorolást kaphatnak a sertéstenyészetek

A tervezet a következő sertésfarmméreteket állapítja meg Romániában:

– háztáji sertéstenyészet, amelyben legtöbb öt, 30 kilogramm feletti sertés tartható

– kis méretű sertéstenyészet (farm) 6–65 fős állománnyal

– közepes méretű sertéstenyészet 66–130 fős állománnyal

– nagy sertéstenyészet 130 főt meghaladó állománnyal.

A sertéstenyészetekre a következő szabályozások vonatkoznak: mérettől, állománytól függetlenül minden sertéstenyészetet kötelező az országos állatnyilvántartási rendszerbe bejegyezni. Nem kereskedelmi célra (családi fogyasztásra) csakis háztáji gazdaságnak minősülő tenyészetben lehet disznókat tenyészteni, öt 30 kilogramm feletti sertést meghaladó állatállományt pedig csakis jogi személyiséggel rendelkező tenyészetek tarthatnak, a megfelelő állategészségügyi engedélyek birtokában.

„A” típusú sertéstenyészetet (6–65 fő közti állatállománnyal) engedélyes magánszemély (PFA), egyéni vállalkozás (II), családi vállalkozás (IF) vagy kft. működtethet, a farmot kötelező bejegyezni az országos állatnyilvántartási rendszerbe, állategészségügyi bejegyzéssel kell rendelkeznie, és teljesítenie kell az ágazatra vonatkozó biológiai biztonsági előírásokat. Kereskedelmi sertéstenyészet működtetéséhez (65 fős állatállomány felett) a fentieken kívül állategészségügyi engedély is szükséges.

Kis méretű tenyészetekben (65 fő alatt) báznai és mangalica fajtájú sertéseket saját fogyasztáson felül kereskedelmi célra a fent felsorolt jogi személyiségű termelők mellett magánszemélyek is tarthatnak. Itt is szükséges az állategészségügyi bejegyzés, a tenyészet és az állatok nyilvántartásba vétele, a biológiai biztonságra vonatkozó előírások betartása, az állatok azonban a termelői engedély és az eladási füzet alapján értékesíthetőek a 145/2014-es törvény előírásai szerint.