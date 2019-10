Toró Attila fotóművész, a civil csoportosulás tagja, az eddigi akciók irányítója közlése szerint múlt csütörtökön iktatták a városházán a 127 ívnyi, 1239 aláírást tartalmazó beadványt, melyben a Honvéd-kút körüli erdők természetes állapotának megőrzését kérik. A beadvány megfogalmazói kategorikusan elutasítják, hogy az elképzelt szórakoztató, oktatási létesítmény a védendő fás legelők vagy tölgyerdő borította parcellákon valósuljon meg. Azt a javaslatot is megfogalmazták a városvezetés irányába, hogy az elkövetkezendőkben olyan beruházásokat hagyjanak jóvá, amelyek a zöld­övezetek, az erdők megőrzését biztosítják és ezzel párhuzamosan fejlesztik a települést.

Toró Attila továbbá arról is beszámolt, hogy a következő megmozdulást november 3-ra tervezik, faölelő akcióra várják az erdőkért tenni akarókat. A csatlakozni vágyókat vasárnap a Kálvin téren, a református parókia régi kapujánál várják délben, majd fél egytől gyalog a Honvéd-kútig sétálnak, ahol mindenki kiválaszthat egy fát és azt átölelheti. A tervek szerint egy madártávlatból készült drónfelvétel segítségével szándékoznak rámutatni „a hely varázsára”.

A megmozdulással a szintén vasárnapra meghirdetett, bukaresti erdővédő akcióhoz is csatlakoznak, mely a Felvonulás az erdőkért nevet viseli, a sepsiszentgyörgyi kezdeményezés a fővárosi akció üzenetét is közvetíteni akarja. A megyeszékhelyi kezdeményezők azt is hangsúlyozzák, hogy a Greenpeace, az Agent Green és a Declic által szervezett bukaresti akcióhoz hasonlóan az ő megmozdulásuknak sincs politikai háttere, és határozottan elzárkóznak minden ilyen nemű megnyilvánulástól.

Lapunk megkeresésére Toró Attila arról is beszámolt, hogy a kezdeményezésük nagyjából egybeesik a The WoodView Movement néven idén indított Facebook-csoportosulás takarítási akciójával is, melyet szintén vasárnapra a Honvéd-kúthoz hirdettek meg a kezdeményezők. A maguk részéről örömmel összevonnák a két megmozdulást, hiszen az erdők védelméhez a hulladékok eltávolítása is hozzátartozik, és amint az a helyszíni látogatásaikkor több rendben kiderült, egyesek a Honvéd-kút környékén is előszeretettel hagynak hátra szemetet vagy éppen építkezési hulladékot.

Ami a hónap elején a beruházás keretét biztosító helyi fejlesztési program jóváhagyásáról szóló tanácshatározat ellen magánszemélyként benyújtott óvást illeti, Toró Attila elmondta: egyelőre nem kapott választ, de a törvény szerinti határidő még nem járt le.

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere a petíció benyújtásának napján, csütörtökön lapunknak kifejtette: amint korábban is jelezte, minden véleményt figyelembe vesznek, így a több mint 1200 aláírással megerősített petíciót is. Megismételte már ismertetett álláspontját, mely szerint nem támogat egyetlen olyan beruházást sem, mely a környezet rombolása árán történik. Az elkövetkezendő időszakban olyan megoldást javasolnak, mely remélhetőleg minden fél számára elfogadható lesz, és megnyugtató módon zárja le ezt a kérdést. Az elöljáró hozzátette: megérti és elfogadja a bírálatokat, továbbra is a párbeszéd híve, viszont fenntartja azt a meglátását, hogy a kifogások, ellenvélemények ütköztetését más keretek között is meg lehetett volna oldani.