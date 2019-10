Megölték az Iszlám Állam vezetőjét

„Abu Bakr al-Bagdadi halott” – hangoztatta az amerikai elnök. A terroristavezér likvidálását Trump az amerikai kormányzat első számú nemzetbiztonsági céljának nevezte. „Úgy halt meg, mint egy kutya, egy gyáva ember”, aki menekülés közben egy alagútban felrobbantotta magát, és megölt három gyermeket is – fogalmazott Trump. Leszögezte: az amerikai katonák nagyszerű munkát végeztek, egyetlen amerikai sem sebesült meg. Al-Bagdadi földi maradványait az amerikaiak a hírszerzés birtokában lévő DNS-minták alapján a helyszínen 15 percen belül azonosították. Elmondta: al-Bagdadi számos társát is megölték. Az épületben 11 gyermek is volt, őket épségben kimentették. Az al-Bagdadi társaságában lévő két nőt – akik információk szerint a feleségei voltak – szintén holtan találták. Az amerikai elnök közölte: rendkívül értékes dokumentumokat találtak az épületben az Iszlám Állam további terveiről, terrorakcióinak előkészítéséről. Harcolunk az Iszlám Állam és más terrorszervezetek teljes megsemmisítéséig – erősítette meg az Egyesült Államok elnöke, és utalt arra, hogy néhány héttel ezelőtt Oszama bin Laden volt terroristavezér fiát, az al-Kaida terrorszervezet irányítását átvett Hamza bin Ladent is megölték.

Donald Trump elmondta: az amerikai különleges egységek nyolc helikopterrel támadtak, előzetesen elaknásították az épület környékét, ahol al-Bagdadi tartózkodott. Az amerikai kommandósokat fegyverropogással fogadták az épületben. Az egész akció nem tartott tovább másfél-két óránál. Az amerikai elnök köszönetet mondott az irakiaknak, a kurdoknak, a törököknek és az oroszoknak és – ahogyan fogalmazott – „bizonyos mértékig” a szíriaiaknak is az akcióhoz nyújtott hírszerzési és információs segítségükért. Külön megemlítette, hogy Oroszország megnyitotta a légterét az amerikaiak számára.

Az amerikai sajtóban később részletek jelentek meg Abu Bakr al-Bagdadi vasárnapra virradóra Szíriában végrehajtott likvidálásáról. Al-Bagdadi egyik közeli munkatársának együttműködése kulcsfontosságú volt a terrorista vezér elleni rajtaütésben, s ez az iraki hírszerzés érdeme – hangzott el az amerikai közszolgálati rádióban (NPR), amely hírügynökségi forrásokat is idézett. Az iraki hírszerzés 2018 februárjában ért el áttörést: akkor a terrorista vezér közeli munkatársainak egyike, Iszmail al-Etavi részletesen beszámolt az iraki hírszerzés két munkatársának arról, hogyan sikerült al-Bagdadinak éveken keresztül elmenekülnie üldözői elől. Iszmail al-Etavit a törökök tartóztatták le szír területen és átadták az irakiaknak. Al-Etavi szerint al-Bagdadi időről időre „stratégiai megbeszélést” tartott a terrorszervezet legfontosabb „parancsnokaival”, mégpedig zöldségekkel alaposan megpakolt minibuszokon. Így próbálta meg elkerülni, hogy felfedezzék. Öt ilyen parancsnok, köztük al-Etavi volt körülötte, és Szíriában különböző helyszíneken egyeztettek.

Al-Etavit, aki iszlám tudományokból szerzett doktori fokozatot, az iraki hírszerzés al-Bagdadi öt legfontosabb munkatársa között tartotta számon. 2006-ban csatlakozott az akkor még Oszama bin Laden irányította al-Kaida terrorszervezethez. 2008-ban tartóztatták le az amerikaiak, és négy évre börtönre ítélték. Az iraki hírszerzés szerint az ő feladata volt az Iszlám Állam parancsnokainak kiválasztása, valamint a különböző vallási üzenetek megfogalmazása. Az Iszlám Állam összeomlása után, 2017-ben, szíriai feleségével együtt Szíriába menekült.

Az amerikai közszolgálati rádió szerint fontos fejlemény volt a terrorizmus és az Iszlám Állam elleni küzdelemben az, amikor az idén év elején amerikai, török és iraki közös akcióban elfogták az Iszlám Állam egyes vezetőit, köztük négy iraki és egy szíriai állampolgárt. Az elfogott terroristák részletesen beszámoltak arról, hogy Szíriában hol és mikor találkoztak al-Bagdadival. Az iraki hírszerzés ezt követően egyeztetésbe kezdett az amerikai Központi Hírszerző Ügynökséggel (CIA), amely a korábbiaknál jóval több forrást biztosított.

Az NPR beszámolt arról is, hogy az Iszlám Államnak és volt vezetőjének Szíriában is volt egy ellensége: a korábban Al-Nuszra Front néven, az al-Kaida szíriai csoportjaként ismert dzsihadista szervezet. Ez nemrégiben foglyul ejtette al-Bagdadi egyik emberét, s ez is hozzájárulhatott Al-Bagdadi tartózkodási helyének beazonosításához.

Trump bejelentését Oroszország is üdvözölte, miután korábban azt közölte, hogy nem rendelkezik hiteles információval az akcióról. Ha Abu Bakr al-Bagdadi valóban halott, akkor elmondható, hogy Donald Trump amerikai elnök jelentősen hozzájárult a nemzetközi terrorizmus elleni harchoz – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője Moszkvában. „Ha katonáink valóban láttak az övezetben amerikai repülőgépeket, láttak az övezetben drónokat dolgozni, ha valóban megerősítést nyer a Bagdadi likvidálásáról szóló hír, akkor egészében véve arról lehet beszélni, hogy az Egyesült Államok elnöke jelentősen hozzájárult a nemzetközi terrorizmus elleni harchoz” – tette hozzá.