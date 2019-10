Szigorú intézkedések a sertéspestis visszaszorítására

Összesen hat, Erdővidékről származó vaddisznótetemben mutatta ki az illetékes szaklaboratórium az afrikai sertéspestis vírusát – közölte kedden a megyei állat-egészségügyi igazgatóság, amely a fertőzés megfékezésére számos intézkedést foganatosított, ezeket a megye erdős területein és a háztáji gazdaságokban egyaránt be kell tartani. Térségünk vaddisznóállományában első ízben fedezték fel a rendkívül fertőző vírust, és az erdővidéki helyzet súlyosságát fokozza, hogy a szomszédos Brassó megyei területeken, Homoródon és Mirkvásáron is pusztít a vaddisznók között.

Mint arról korábban beszámoltunk, a fertőzött területeken leölik, illetve ritkítják a vaddisznóállományt, sőt, a ragadozókat is ki kell lőni, hogy megfékezzék az afrikai sertéspestis terjedését. A vadászterületek gondnokai fokozzák a beteg állatok, elhullott vaddisznók felkutatását, és a lakosságot is arra szólítják fel a hatóságok, hogy amennyiben vaddisznótetemre bukkannak, arról azonnal tegyenek bejelentést. Az érintett erdővidéki háztáji gazdaságokat is felügyelik az állategészségügyi szakemberek, felmérik a sertésállományt, illetve az egyedek nyilvántartását – enélkül ugyanis nem jogosultak az állattartók kárpótlásra egy esetleges fertőzés esetén. A gazdákat ugyanakkor óvatosságra intik, jobb a házi sertéseket bezárva tartani, hogy ne érintkezhessenek vaddisznókkal, s törekedni kell arra, hogy az ólakba, istállókba csak fertőtlenített lábbelivel lépjenek be és ki. Megyeszerte érvényes az állatvásárok, -kiállítások megszervezésére vonatkozó tiltás, a házi sertést tartó kis gazdaságok ki- és bejáratánál szorgalmazzák a fertőtlenítés (marószódával, mész-kloriddal, Virkon oldattal), a sertéspestis sújtotta területeken a járművek fertőtlenítését is el kell végezni. A sertéstartók számára tájékoztató kampányt szerveznek, hogy megismerjék a rendkívül fertőző betegséget, annak terjedését, a visszaszorítását célzó lépéseket, illetve a megelőzés lehetőségeit.

Sikó-Barabási Sándor megyei főállatorvos arra figyelmeztet, a beteg sertéseket nem szabad eladni vagy levágni, hiszen ez a fertőzés terjedését, újabb gócpontok megjelenését eredményezheti, ezért pedig büntetést kockáztatnak az érintettek. Arra kéri a lakosságot, a sertések megbetegedéséről, elhullásáról azonnal értesítsék az állatorvosokat.