A Sepsiszentgyörgyi Tanulók Háza és a Love To Dance Egyesület közös csapata részt vett az október 26-án Nagyszalontán rendezett a The Game nevet viselő nemzetközi táncversenyen. A megyeszékhelyi együttes négy táncosa öt produkcióval tette próbára magát, végül pedig három dobogós helyezést szereztek.

Konnát Barbara Kitty, Denisa Cernescu, Iancu Henrietta és Zsigmond Zsanett is egyéni kategóriában versenyzett a gyerek, ifjúsági és felnőtt korosztályban. Konnát a 17 résztvevőből a harmadik helyen végzett, emellett különdíjban is részesült. Cernescu 24 táncos között szintén a dobogó legalacsonyabb fokára állhatott, míg Iancu a tizenegyedik helyen fejezte be a megmérettetést. Egyéniben Zsigmond 23 sportoló közül a hetedik helyen zárta a viadalt, majd a 20 párost felvonultató duó kategóriában a Zsigmond–Cernescu kettős mindenkit maga mögé utasítva megérdemelten győzött.

Molnár Enikő táncoktató úgy értékelte, hogy a sepsiszentgyörgyi táncosok színvonalas versenyen vettek részt. A négy lány közül csak Denisa Cernescu rendelkezik tapasztalattal az egyéni produkciók tekintetében, a többieknek ez volt az első szóló viadala. Hozzátette: nagyon örülnek, hogy dobogóra állhattak, továbbá boldogok, mert Konnát Barbara a legjobb táncos címet is kiérdemelte. Zsigmond Zsanett 16 évesen a felnőttek között versenyzett, ahol az ellenfelek közül legalább hatan már oktatóként tevékenykednek.

„A duó teljesítménye nagy meglepetés volt számunkra, mivel nagyon erős mezőnyben sikerült első helyen végeznünk. Büszke vagyok a tanítványaimra, ismét bizonyították tehetségüket, és emlékeztettek arra, hogy mennyire szeretem a munkámat és a diákjaimat. Köszönöm a szülők támogatását, a gyerekeknek pedig a bizalmat” – nyilatkozta Molnár Enikő. (miska)