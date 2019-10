Lencsevégen Erdővidék

Múlt héten zárult Baróton a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, az Erdővidék Múzeuma és az Exposia Fotográfiai Alkotócsoport szervezésében megvalósult 40. fotódokumentációs tábor. A fotográfusok egy héten át járták Erdővidék falvait, készítettek portrét, fényképezték a munkájukat végző embereket, s különös figyelmet szenteltek népviseletünknek és épített örökségünknek is. A fényképanyagból az Erdővidéki Közművelődési Napok alkalmával nyílik kiállítás.

Az alkotók tavasszal már jártak Erdővidéken. Hogy most visszatértek, az természetes, hiszen évszakonként más-más fontos témát lehet megörökíteni. Egyszer szántást, máskor aratást kaphatnak lencsevégre, más arcát mutatja a természet is, de az sem mindegy, hogy éppen milyen a nap járása. Ez alkalommal Csíki Csaba (Csíkszentdomokos), Hlavathy Károly (Sepsiszentgyörgy), Kerekes István (Kazincbarcika), Nagy Botond (Marosvásárhely), Pap Elek (Nagykőrös), Péli László (Dabas), Vinczeffy László (Sepsiszentgyörgy) és Balázs Ödön (Székelyudvarhely) voltak a táborlakók.

Az alkotócsoport vezetője, Balázs Ödön elmondta: ez alkalommal is emlékezetes történetekkel találkoztak. Élményt jelentett számukra, hogy cipésszel, bádogossal, bőrdíszművessel találkozhattak, láthatták a kisbaconi vízimalmot dolog közben, járhattak Károly herceg zalánpataki rezidenciáján, betekinthettek a vargyasi meszesek hétköznapjaiba, kedvükért sok szép és értékes népviselet került elő Felsőrákoson vagy hogy az egyik hajnalon tisztes távolságból négybocsos anyamedvét is láthattak.

„Igyekszünk megörökíteni azokat az értékeket, amelyek eltűnőben vannak, de a dokumentálás mellett hangsúlyt fektetünk arra is, hogy kicsit népszerűsítsük az adott vidéket. Erdővidéknek van, mit megmutatnia, büszkék lehetnek történelmükre, kultúrájukra az itt élők. Ennek a különleges gazdagságnak egy részét már külföldön is megmutattuk, amikor az alkotócsoport szeptemberben fennállásának egy évtizedes évfordulóját ünnepelte, és Edinburgh-ban a Székelyföld tematikájú tárlatunk képanyagába az erdővidéki tavaszi táborban készült felvételekből is beválogattak néhányat” – nyilatkozta Balázs Ödön.

Az alkotásokból november második felében nyílik kiállítás Baróton, s ekkor adják át a száz 30×45 centiméteres fényképet is, amelyekkel a táborozók megajándékozzák az eseményt támogató Gaál Mózes Közművelődési Egyesületet.