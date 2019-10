Régi-új gondok Rétyen

Ha több településből áll egy község, mint Réty, még azok a gondok, feladatok is újból időszerűvé válnak, amelyeket régebben sikerült megoldani. Többszörösen adódik ez a helyzet ott, ahol régi, s ne adj’ isten, műemlék épületeket kell menteni, gondozni, tatarozni, ám ha új ingatlanokat is épít a faluközösség, a tennivalók gondsorozatokká válnak.

Megújul a kultúrterem és kúria, új ravatalozó

Hiába sikerült megmenteni egy történelmi műemlék épületet, ha több száz évvel ezelőtti kőalapozását nem szigetelték le, körös-körül megjelenik a vakolatot pusztító nedvesség, és ez újabb gondot szül. Ebben a helyzetben volt az egykori Antos-kúria és az is, amelyben a jelenlegi családorvosi rendelő működik. Mindkét épület ebben a „betegségben” szenvedett, a nedvesség rombolta a felújított szép házak képét – hangsúlyozta Dombora Lehel polgármester, akit a helyi gondok felől kérdeztünk. Ami pedig az új építkezést, a ravatalozót illeti, annak előtörténetébe – „hosszú és gubancokkal tele mese”, mondta – inkább bele sem kezdett a községvezető.

Látogatásunk idején a kesernyés kifakadás után jött a jó hír: megérkezett a ravatalozó építési engedélye. „Végre megkezdhetjük a munkálatot és az is szerencse, hogy községünkben dolgozik a Zöld út Kft., s bár közeledik a tél, a hideg időszak, de ha megkésve is, két hét múlva szerződést köthetünk a kivitelezésre. A falvakban is akarunk ravatalozókat építtetni. Már megkötöttük a szerződést Tusa Attila tervezővel az egerpataki és a komollói ravatalozókra. Tűrhetetlenül hosszúra nyúlott a rétyi kultúrotthon korszerűsítési munkálata. A bukaresti Colectiv-tragédia gyökeres változtatásokat hozott, teljesen újra kellett tervezni, majd belefulladtunk a bürokratikus procedúrákba, ez a magyarázata annak, hogy csak most végzik az épületen az utolsó simításokat. Van még tennivaló a 300 férőhelyes kultúrteremben is, amelyben karzat is lesz, és olyan korszerű ablakai, hogy érzékelők jelzik a füstöt, és automatikusan kinyitják azokat. Bízom benne, hogy ebben az új teremben tarthatjuk a karácsonyi koncertet”.



Még zajlik a közművesítés, fókuszban az aszfaltozás

Még ebben az élenjáró községben sem mondhatják, hogy túl vannak a közművesítés gondjain, pedig Rétyen kihasználták a pályázati lehetőségeket.

– Ide s tova bő három esztendeje folyik a munka a közművesítésen, és csak most mondhatjuk el, hogy megépült és használjuk Réty-Komollón és Bitán az ivóvíz- és szennyvízhálózatot. Szacsván és Egerpatakon is készen vannak a tervek, pénz azonban egyelőre nincs. Ennek 2016 végén már nekiugrottunk, de ehhez hasonló munkálatra azóta sem volt központi pályázat. A télen meg akarjuk szerezni erre az építési engedélyt, a tervek szerint Egerpatak övezetében fúrással kellene jó vizet nyernünk, ami ellátná a két falut úgy, hogy mindkét faluban lenne egy-egy 50–50 köbméter kapacitású víztároló. A szennyvíz lefolyna Bitára, ott van a Besenyő-patak beömlésének övezetében a megépített szennyíztisztító, amely egyelőre nem működik, mert beindításához nincs elegendő szennyvíz. Az utakkal, hidakkal, utcákkal részben adósok vagyunk, ezek is az infrastruktúra részei. Jelenleg a Bita-Szacsvai útszakasz, valamint a bitai híd a legfontosabb beruházásunk, melyekkel két éve kínlódunk. A két objektum együtt része egy nyertes pályázatunknak. Tavaly márciusban írtuk alá a szerződést a Fejlesztési Minisztériummal, azóta megszületett a munkálat – egy közel 6 km hosszú aszfaltos út – műszaki terve. Az utat Egerpatak végétől Szacsva felső feléig (a Szacsvai hídig) korszerűsítjük. Az összhosszban benne van egy 1,2 km hosszú aszfaltszőnyeg Bitán, az országúttól az iskoláig. A községközpontban még nem kezdtük meg, de két fontosabb mellékutca aszfaltozására hamarosan itt is sor kerül. Tudni kell, hogy addig nem lehet aszfaltozni egy utcaszakaszt, ameddig nincsen telekkönyveztetve, ez a folyamat is megkezdődött. Rétyen ugyan megyei út halad át, de pályáztunk a két oldalán járdák és vízelvezető árkok építésére, ennek a munkálatnak is fut a licitje. Bita előtt a Feketeügyön átívelő híd helyett újat kell építtetnünk, lényegesen nagyobbat, szélesebbet és pár méterrel magasabbat, mint amilyen a jelenlegi. Beszereztünk minden fontos papírt, és megkaptuk az építkezési engedélyt is. Elindítottuk a közbeszerzést, november 8-ig várjuk a kivitelezők jelentkezését. Fontos munkálat ez, értéke kb. 2 millió euró. Reményeink szerint tavasszal ennek is neki lehet fogni. Az infrastruktúrához tartoznak még a villanyvezetékek és a transzformátorok is. Itt sincs minden rendben a községben, vannak még olyan településrészek, ahol nem elégséges a vezetékek kapacitása és gyakran vannak áramingadozások. Volt ilyen esetünk Bitán, Egerptakon, üzemzavarok a községközpont felső részén is előfordulnak, és különösen a Rétyi-tavat övező lakónegyedben, ahol éppen emiatt nem lehet terjeszkedni. Ha előfordul egy-egy áramkiesés, azonnal jelentkezik az Electrica, cserélgetik a kábeleket és időlegesen orvosolják a panaszokat. A tavaly az egerpataki cigánytelepre teljesen új hálózatot szereltek, de teljes, átfogó felújításról eddig még nem esett szó. Gyermekeinket sem felejtettük el, most épül a rétyi szabadidőparkban, a sportpálya mögött egy olyan vadonatúj játszótér, melynek az elemeit Finnországból hozták.



Negyvenéves a fúvószenekar

– Milyen munkálat következhet még a közeljövőben?

– A településfejlesztési munkálatoknak-feladatoknak nem lehet látni a végét. Ott van az egerpataki kultúrotthon és az egykori faluháza, az előbbi kevésbé, utóbbi eléggé megviselt állapotban van, legalább a tetőt fel kell javítani. Hagy kívánnivalót maga után a szacsvai kultúrház épülete is, annál is inkább, hogy a két első szobájában működik a falu óvodája és elemi iskolája. A szóban forgó két kultúrház felújításának tervét is idejében elkészítettük, azóta is várunk egy alkalmas pályázati kiírásra. Ha nem lesz ilyen, saját erőnkből kell majd elvégezzük a legszükségesebbeket. Komolló az egyetlen hely, ahol nincsen gondunk ezen a téren. Ott a kultúrotthon a református egyházközség tulajdonában van, s felújítása jelenleg is folyik. Túl vannak már a tetőtér teljes renoválásán, következnek a belső munkálatok.

Rétyen 2006 óta működik a Rétyi Sport és Kulturális Egyesület, ez szervezi a különböző kulturális rendezvényeket: ifjúsági napokat, adventi hétvégi találkozókat stb. Fennállásának negyvenedik évét ünnepli idén az újraalapított rétyi fúvószenekar – tudtuk meg Maksai József karmestertől. Az ünnepi esemény időpontját még nem határozták meg.

– Ápoljuk továbbra is testvértelepülési kapcsolatainkat – fejezte be a Dombora Lehel. – A legrégebbi kapcsolat a felvidéki Csilizradványhoz köt, ők már voltak itt, jövőben mi fogunk hozzájuk ellátogatni. Ragaszkodunk a Bicskéhez, Inárcshoz és az újabban Böhönyéhez kötődő baráti kapcsolatok fenntartásához is.



Gyarapodnak a hasznos találkozások

A múlt egyfajta ajándéka volt, hogy Már Orsolya, az Antos János Gimnázium igazgatója rendezett és a hagyományokat tiszteletben tartó, élő iskolát vezethet. A testvériskolai kapcsolatokat is tovább élteti az intézmény, így közös tanácskozás és szakmai gyakorlat megerősítése érdekében érkezett ide a múlt héten a bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Óbarok pedagógusainak egy csoportja.

– Tizenöt éves immár ez a kapcsolat, gyarapodnak az egymást segítő, hasznos találkozások – emelte ki Már Orsolya. – Megbeszéltük a szakmai kapcsolataink folytatásának mikéntjét és az immáron hagyományossá vált közös nyári táborral kapcsolatos tennivalókat. Szeretettel fogadtuk az óbaroki pedagógusokat, megismerkedtünk az ottani Kis Vakond Óvoda óvónőcsoportjával, akikkel együttműködési megállapodást írtunk alá. A tapasztalatcserén jelen voltak az Antos János-iskolához tartozó óvodák óvónői is, szóba került a nemzeti összetartozás erősítése a kicsik körében, a multikulturalitás kialakításának és napirenden tartásának fontossága. Nálunk nincsen különösebb gond. A tanulólétszám nem csökken, iskolabuszok szállítják Rétyre a bitai, egerpataki és szacsvai felső tagozatos tanulókat, s az említett falvak iskoláiban csak az elemi osztályok és az óvodák működnek. Jó a kapcsolatunk a községi önkormányzattal, a történelmi egyházakkal. Réty Polgármesteri Hivatala anyagi segítségével sikerült rendezni a helybeli és az egerpataki iskolák udvarait, három új interaktív iskolatáblát szereltettünk fel, s így az Antos János-iskola minden osztályában korszerű táblák működnek. Ahol szükségét láttuk, kimeszeltük a nyáron az osztálytermeket, téli tüzelővel el vagyunk látva, egyszóval panasz nélkül indult meg a jelenlegi tanév.



Jöhetnek a turisták

Réty övezetében három panzió és vendégfogadó szálláshely működik, amelyek már felkészültek az év utolsó harmadában érkező turisták fogadására. A legtöbb szálláshellyel a Rétyi-tó partján működő Tavirózsa Motel rendelkezik, de hidegebb időszakban is fogad vendégeket a Nyír-rezervátum szélén működő Pál­ma Panzió is. Tódor Tündétől, a komollói Tódor Panzió mindenesétől megtudtuk, hogy jó nyaruk volt ebben az esztendőben, és ebbe lényegesen besegítettek a közalkalmazottaknak biztosított speciális vakációs jegyek. Hárommargarétás panziójukban tizenhárom személy elszállásolására van lehetőségük, s ha igénylők jelentkeznek, az esztendő utolsó hónapjaiban is nyitva tar­anak.