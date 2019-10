Kormánypénz a Mikó felújítására

A megállapodás aláírását megelőzően Antal Árpád felidézte: három évvel korábban, jelen mandátuma elején azt ígérte, hogy a tanintézetek korszerűsítése egyike a prioritásoknak, s igyekeznek ebbe minél több forrást bevonzani. Amint várható volt, egy hosszú folyamatról van szó, amelynek eredményei csak most kezdenek látszani. A Mikes Kelemen Elméleti Líceum egyik épületét már sikerült rendbe hozni, közel négymillió lej ráfordítással. Most a Székely Mikó Kollégium számára szereztek kormánytámogatást, de a román tannyelvű Mihai Viteazul Fő­gimnázium esetében is aláírásra vár egy hasonló szerződés. A munkálatok összértéke itt 22 millió lejre rúg, ebből az országos programon keresztül nyolcmillió lej hívható le.

Ami a Székely Mikó Kollégiumot illeti, Antal Árpád egyelőre nem részletezte, hogy az ingatlan mely részeire terjed ki majd a korszerűsítés. Az elképzelések szerint a felújítás két-három év alatt valósítható meg, ami attól is függ, hogy a 16 millió lej önkormányzati hozzájárulást milyen ütemben tudják biztosítani.

A polgármester szerint az elkövetkező időszakban újabb iskoláknál indítják el a korszerűsítési folyamatokat. Több tanintézet esetében uniós forrásokat is sikerült találni, következnek a szerződéskötések, de olyan eset is van, ahol a beavatkozás kizárólag helyi finanszírozással oldható meg. Antal Árpád a Váradi József Általános Iskolát említette ennek kapcsán, ahová sajnos sem uniós, sem kormánypénzt nem volt lehetőségük lehívni, ezért a korszerűsítés itt kizárólag helyi forrásból történik.