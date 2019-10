A zágoni tornászcsillagot Kézdivásárhelyen a Nagy Mózes Elméleti Líceum tornatermében több száz tanuló és tucatnyi tanár várta izgatottan, hiszen nem mindennap látogat olimpikon az iskolájukba. A találkozó a kantai iskola tanulóinak tornászbemutatójával és Katiról szóló rövid film levetítésével kezdődött, majd a híres vendéget Tamás Sándor, a megyei tanács elnöke köszöntötte, aki azt is elárulta, hogy a meghívott eddig még nem járt a Nagy Mózes Elméleti Líceumban, a megye legrégebbi iskolájában. Nagy tisztelettel van Kati iránt, hiszen nem csak Romániának, hanem az erdélyi magyarságnak is a legsikeresebb sportolója, aki a legtöbb érmet szerezte hazájának, megbecsülést szerezve ezáltal a magyar közösségnek is. Ezt követően a kantai iskolások kérdések özönét intézték Katihoz, aki a rá jellemző őszinteséggel és nyitottsággal válaszolt azokra, beszélt gyermekkoráról, a szüleiről, életéről és tornászpályafutásáról, Nadiáról, majd azt is elmondta, hogy családjával együtt immár huszonhét éve Franciaországban él. Arra a kérdésre, hogy ha mindent elölről kezdene, mit tenne másképpen, Kati azt válaszolta, hogy ugyanazt, csak még jobban. Azt is elárulta, hogy nagyon szeret gyermekekkel foglalkozni, velük beszélgetni. A legfontosabb az életben az egészség, anélkül semmit nem lehet elérni – üzente Kati a kantai tanulóknak. A találkozó végén Kati együtt tornászott a tanulókkal, majd perceken át dedikálta a róla készült fényképet számukra. Bejan András iskolaigazgató kérésére pár percig a tanári szobát is meglátogatta, ahol Csinta Samu róla írt, Az ötödik szer című könyvet dedikálta a pedagógusoknak és válaszolt a hozzá intézett kérdésekre.

A találkozó végén Tamás Sándor elmondta: Kati rendkívül nagy büszkeség az erdélyi magyarság számára, hiszen az erdélyi magyar sportolók közül a legkiemelkedőbbek közé sorolható. Szeretnék őt bemutatni mai gyermekeknek és fiataloknak, hiszen ő is hatévesen kezdett el tornászni, és azt kemény munkával világsikerre tudta vinni, ezért szervezi a megyei önkormányzat ezeket a találkozókat. A kantai iskolából Kati és kísérete a Rigó Jancsi cukrászdába ment, ahol kedvenc süteményét, a szavarint kóstolta meg. Tegnap este szülőfalujában, Zágonban találkoztak vele falusfelei és az érdeklődők.