Aszfaltoztak a hilibi úton

A munkálat költségeire az ozsdolai önkormányzat a Vidékfejlesztési Alapnál pályázott sikeresen. Múlt héten a megyei útosztály a teljes bekötőutat közlekedési jelekkel látta el, és a két kilométeres szakaszon az útpadka is elkészült, ottjártunkkor a kivitelező cég éppen az erőgépeket szállította el.

Brânduș-Dendyuk Szilveszter polgármestertől megtudtuk, hogy a Vidékfejlesztési Alapnál nyert pályázat egy új híd építését is magában foglalja, de arra idén minden valószínűség szerint már nem kerül sor. Az új híd Hilib felé félúton lesz, ahol pár méternyire a meglévő, de megrongálódott hídtól nem is öntöttek aszfaltot a későbbi munkálatra gondolva. Minden mezőbe bevezető földutat pár méteren leaszfaltoztak, és átfolyók is készültek – tudtuk meg Ozsdola polgármesterétől.