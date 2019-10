Ermira Goro neve nem ismeretlen a sepsiszentgyörgyi közönség számára, hisz 2017-ben ő is jelen volt a FLOW Fesztivál második kiadásán az Onassis Cultural Centre Dandelion című produkciójának előadójaként és koreográfusaként. Most készülő előadása, a Variations: No.1 az őszinte kapcsolatteremtés, egymás megismerésének lehetőségeit boncolgatja a fizikai színház nyelvén. „Nap mint nap, egy pillanat alatt véleményt formálunk egymásról. Sok esetben ezek az első benyomások egyben véglegesek is maradnak. Hogyan határozzák meg a legkisebb gesztusaink is azt, ahogyan mások látnak bennünket egy olyan világban, ahol az emberek nem szánnak sem elég időt, sem energiát a másik hiteles megismerésére?” – fogalmazott a rendező az új előadásról.

Márton Imola, az M Studio mozgásszínház vezetője lapunknak elmondta: nagyon fontosnak tartja, hogy Ermira Goróval dolgozhatott a társulat, mert minden általa látott előadás közül talán a Dandelion volt a legegyértelműbb példája annak, amire az M Studio is folyamatosan törekszik, hogy a tánc hogyan változhat színházzá a színpadon. Mint kifejtette, a neves koreográfus egészen más munkamódszerrel dolgozik, mint amit a társulatnak eddig alkalma volt kipróbálni, nála nem a mozdulatok, gesztusok komplexitásán vagy esztétikumán van a hangsúly, hanem a jelenléten. Ha a színész jelenléte erős, akkor a mozdulatlanság is lehet színház – vallja Ermira Goro. Márton Imola szerint az sem mellékes, hogy a koreográfusnő a brit DV8 társulatától érkezik, mely a világ egyik legfontosabb fizikai színházi műhelye, és amelynek előadásait éppen ez az elképesztően erős előadói jelenlét teszi jellegzetesekké.

Az előadás elkészítésében a rendező munkatársai voltak: Stavros Gasparatos (zeneszerző), Vaggelis Mountrichas (világítástervező) és Márton Imola (dramaturgiai asszisztens). Előadók: Bajkó László, Gáll Katalin, Polgár Emília, Szekrényes László és Veres Nagy Attila. Az előadás létrejöttét a Bethlen Gábor Alap támogatta. Az új produkciót a bemutatót követően legközelebb november 13-án a FLOW3 Nemzetközi Mozgásszínházi Fesztivál nyitó előadásaként láthatják az érdeklődők a Háromszék Táncstúdióban.