Regionális Operatív Program – REGIO keretén belül benyújtott pályázatok által felújított utainak képe a Központi Régióban

Három európai program, a PHARE 2004–2006, POR 2007–2013, POR 2014–2020, által a Központi Régió 6 megyéjének (Fehér, Brassó, Kovászna, Hargita, Maros, Szeben) polgármesteri hivatalai és megyei tanácsai 2004‐től mostanáig 34 pályázatot kivitelezett, mely által több mint 770 kilométer közúti infrastruktúra került megépítésre, illetve korszerűsítésre. A 2004‐től mostanáig szerződött 34 pályázat összértéke több mint 2 milliárd lej, amelyből 1,78 milliárd lej vissza nem térítendő támogatást képez.

A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség (ADR) az a szerv, amely ezen finanszírozási kéréseket kezelte, egy szinte 15 éves időszak során, nyomon követve ezen pályázatok kivitelezését. Legyen szó városok és megyei városok utcáiról vagy utairól vagy megyei utakról, ezen pályázatok célkitűzése, hogy ösztönözze a személyek és áruk mobilitását a Központi Régióban, a helyi és területi érdekeltségű közúti infrastruktúra európai úthálózattal való összekapcsolása által. A 34 pályázat által nyújtott pénzalapok biztosították az erőforrásokat a terület előkészítésével, illetve a területek megszerzésével, rendezésével és a szükséges berendezésekkel járó költségekhez, a műszaki tanulmányok megvalósításához, engedélyek megszerzéséhez, tervezéshez, tanácsadáshoz, magához az aszfaltozáshoz, hidak, pallók, gyalogosok és járművek biztonsági elemeinek megvalósításához, mindenhez, ami építkezési munkálatokat és munkatelepi szervezést jelent.

Ezen pályázatok kivitelezése által több mint 25 százalékkal nőtt a haladási sebesség a rehabilitált utakon, nőtt a közlekedés biztonsága és javult a fontos turisztikai látványosságokhoz való hozzáférés is. Ezek az útfelujítások új helyi jövedelmeket is generálhatnak, főleg most, amikor a REGIO 2014–2020 program által a Központi Régió szintjén több mint 30 fontos turisztikai látványosság kerül felújításra. A már létező, turisztikai forgalommal rendelkező térségek ellátása mellett, ezen felújított utak által, új társadalmi‐gazdasági fejlesztési lehetőségek nyílnak meg, melyek a jelen pillanatig éppen a térség tisztességes bekötőutai hiánya miatt kerültek elhanyagolásra.

A jelen pillanatban, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség 17 a REGIO 2014–2020 Regionális Operatív Program keretében benyújtott és jóváhagyott finanszírozási kérés alkalmazásán dolgozik, melyek által legkésőbb a 2022-as év végéig befejezésre kerülnek az utak felújítási munkálatai, a néhány évvel ezelőtt elindított beruházásokhoz. Ezen pályázatok összértéke meghaladja a 1255 milliárd lejt, mely által több mint 255 millió euró értékű vissza nem térítendő európai alap kerül igénylésre 423 kilométer út korszerűsítéséhez.

Kovászna megyében közel 50 kilométer út kerül felújításra két pályázat által, melynek összértéke meghaladja a 135 millió lejt.

