November 1-jén, mindenszentek napján a vártemplomi temető felső bejáratát és a közös temetőt a Vár utca felől lehet majd megközelíteni és a Vojkán utcán át lehet elhagyni. A temetőhöz autóval érkező látogatók mától vasárnapig 9–21 óráig a lövészeti gyakorlótéren elkerített parkolókat is használhatják. Az önkormányzat arra kéri a halottaikhoz a temetőkbe látogatókat, hogy a közlekedés megkönnyítése érdekében autóikkal ne parkoljanak a Vár és a Vojkán utcában.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. November 2-án, szombaton 19 órától idén utolsó alkalommal, csökkentett jegyárakkal látható Sepsiszentgyörgyön a Lewis Carroll meseregényei alapján készült Alice című előadás. Ezt követően, november 5-én, kedden 18 órától a Kolozsvári Magyar Operában is bemutatják a Bocsárdi László által rendezett és a sZempöl Offchestrával együttműködésben színpadra állított nagy méretű zenés produkciót.

Zene

INTERAKTÍV KAMARAZENE. A nagyváradi Thurzó Zoltán zongoraművész Az ősz hangjai témával interaktív kamarazene-koncertre hívja az érdeklődőket ma 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Bástya-ház koncerttermében (Olt utca 6. szám). Műsoron: Beethoven-, Debussy-, Liszt-, Schubert-, Chopin-, de Seneville-, Nepomuceno- és Rahmanyinov-művek. Jegyár: 10 lej. Jegyek elővételben is kaphatók a székhelyen 9–15 óráig (telefon: 0267 373 651).

ZONGORAMARATON. Szőcs Botond zongoraművész Sepsi­szentgyörgyön az unitárius templomban november 2-án, szombaton 19 órától zongoramaratonra várja az érdeklődőket. Műsoron: Frédéric Chopin balladái és Szergej Rahmanyinov II. zongoraversenye.

EGO SUM-KONCERT. Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Ház nagytermében november 2-án, szombaton 19 órától hallható az Ego Sum Változás című koncertje. Jegyek 10 lejes áron a Vigadó jegypénztárában kaphatók (ma 11–16, pénteken 11–14 óráig, valamint előadás előtt egy órával).

Tánc

A HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES A banda című előadását ma 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban játssza. Rendező-koreográfus: Könczei Árpád. Jegyet vásárolni a kulturális szervezőirodában (telefon: 0267 312 104) vagy a www.biletmaster.ro oldalon lehet.

Képernyő

Az Erdővidék Térségi Televízió mai műsora: 19.30 – A szépkorúak napja, az aradi vértanúk emlékezete Vargyason. 19.50 – Erdővidéki Őszi Fesztivál. 20.10 – Erdélyi srácok, az 1956-os forradalom erdélyi történetei, Benkő Levente, Papp Annamária és Vig Emese könyvének bemutatója. 20.35 – 5 éves a baróti Boróka Nyugdíjaskör. 21.00 – 1956-os megemlékezés. A televízió adásai az erdtv.com internetes oldalon is nézhetők.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma 16.30-tól Demóna: A sötétség úrnője –amerikai családi kalandfilm, román felirattal; 16.30-tól Jetikölyök – amerikai–kínai animációs vígjáték, románul beszélő; 18.30-tól Marona csodálatos utazása – francia–román animációs film, románul beszélő; 18.45-től Zombieland – A második lövés – amerikai akcióhorror, román felirattal; 20.30-tól Fájdalom és dicsőség – spanyol dráma, román felirattal; 20.45-től A Wall Street pillangói – amerikai krimidráma, magyarul beszélő. Telefon: 0787 526 102.

Hitvilág

REFORMÁCIÓI ÜNNEPSÉG SEPSISZENTGYÖRGYÖN. Ma az esős időre való tekintettel elmarad a reformációi körmenet. A belvárosi református templomban 18 órától igét hirdet Zelenák József evangélikus esperes, a rendezvény úrvacsorával ér véget.

MINDENSZENTEK. November 1-jén, pénteken Sepsiszentgyörgyön a közös temetőben 15 órától lesz a szertartás a hősök sírjánál, a katolikus temetőben 16 órától szentmise az elhunytakért.

VIRRASZTÁS. Sepsiszentgyörgyön a Krisztus Király-plébániatemplomban minden hónap első péntekén 22 órától egész éjszakás virrasztást tartanak, amelyet a Mária Rádió élőben közvetít.

Kiállítás

A Barabás Miklós Művészeti Estek programsorozat részeként a sepsiszentgyörgyi Balassi Intézet – Magyarország Kulturális Központja, valamint a dálnoki Gaál-kúria szervezésében november 5-én, kedden 18 órától megnyitják Miklóssy Mária képzőművész kamarakiállítását a Barabás Miklós Központ helyszínéül szolgáló Gaál-kúriában (Dálnok 90. szám). Az est során Miklóssy Mária képzőművész dedikálja megjelent művészeti albumát. Közreműködnek: Dimény András képzőművész és Kopacz Attila, az Art Printer Kiadó igazgatója. Az est házigazdája: Szebeni Zsuzsanna, a Balassi Intézet vezetője.

Jelentkezőket vár az Ügyes kezek

A sepsiszentgyörgyi Tanulók Palotájának Ügyes kezek csoportjába 6–18 év közötti iskolásokat várnak, akik szívesen töltik kreatívan szabad idejüket. Tanulhatnak grafikát, dizájnt, divattervezést és díszítőművészetet, fejleszthetik kézügyességüket, személyiségüket, de akár a művészeti egyetem felvételijére is felkészülhetnek, s egymástól is tanulhatnak szórakozva, baráti légkörben. A foglalkozás ingyenes, a helyek száma korlátozott. További információkért Szabó Bernadett hívható a 0751 857 757-es telefonon.

Tehetségkutató verseny fogyatékkal élőknek

Újra megrendezi fogyatékkal élő, zenében tehetséges személyeknek szóló tehetségkutató versenyét a United by Music Románia Alapítvány. A versenyben olyan személyek vehetnek részt, akiknél a 2006/448-as törvényben megszabottak szerint a fogyatékosság valamelyik típusát állapították meg, s akik bármilyen hangszeren játszanak vagy énekelnek. Az első három helyezett pénzjutalmat, értékes nyereményeket vagy egy hollandiai kirándulást nyer és lehetőséget kap, hogy nagyközönség előtt is fellépjen. Akiket a zsűri kiválaszt, lehetőséget kapnak arra, hogy zenei karrierjük kibontakozzon, mentorokat kapnak, szakmai oktatásban fognak részesülni.

A verseny 2019. november 5. és 2020. április 30. között zajlik, a jelentkezés január 31-ig még nyitott. A versennyel és a jelentkezéssel kapcsolatos minden információ elérhető a united-by-music.ro honlapon, további tájékoztatással a 0741 177 575-ös telefonszámon szolgálnak.

Segítség a gyászban

Gyászfeldolgozó csoportba várják mindazokat, akik régebben vagy a közelmúltban veszítették el szeretett hozzátartozójukat. Sokan azt gondolják, sorstársak közt csak felerősödik a szomorúság, de éppen ellenkezőleg, a sorstársi közösség támogató hatása az egyik legerősebb gyógyító erő. A csoportban kialakuló bizalom, együttérzés, megértés légkörében nyíltan lehet beszélni az érzelmekről, az új élethelyzet nehézségeiről, és mintákat lehet kapni arra nézve, hogyan lehet megküzdeni a gyász fájdalmával. De ha valaki csak hallgatni tud fájdalmában vagy zavarában, az sem baj, a csoport ezt is megértéssel fogadja, ugyanakkor mások érzéseinek, gondolatainak megpillantása segítség lehet számára is. A részvétel díjtalan. A találkozások helye: Sepsiszentgyörgyön a Gyár utca 41. szám alatt; Baróton a Bányász utca 11. szám alatt, a vállalkozói központ, a Diakónia Keresztyén Alapítvány idősgondozó ágazatának székhelyén. Időpontja: kéthetente szerdán 10–12 óráig, az első alkalom november 20-án lesz. Addig is várják a jelentkezést, érdeklődést (az alkalmak időpontja a csoporttagok igénye szerint változhat) a 0731 025 903-as és a 0728 967 211-es telefonokon. Az együttléteket Vetró-Bodoni Enikő szociális és mentálhigiénés szakember, illetve Dénes Kinga pszichológus vezeti.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Nicolae Iorga utca 20. szám alatti Sensiblu (telefon: 0267 312 049, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Dálnokon ma 8.30–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

AZ ANGYALOK ÉS ARKANGYALOK HETÉN Sepsiszentgyörgyön a Míves Házban ma 18 órától Angyali ajándékok címmel a székelyudvarhelyi Bálint Huba tart előadást. További előadások: november 2-án, szombaton Várallyay Réka művészettörténész (Budapest): Angyalok a művészetben; november 3-án, vasárnap Csapai Árpád egyetemi lelkész (Csíkszereda): Angyalokkal vagy nélkülük? A belépés ingyenes.

INGYENES FELVÉTELI FELKÉSZÍTŐT TART szombaton 16 órától a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum drámatagozata a líceum Visky Árpád Drámatermében a szeptembertől induló drámaosztályba. Érdeklődni a 0740 578 725-ös telefonszámon lehet.