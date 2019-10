Dimény László néppártos tanácstag szerint a Tega nem végzi jól munkáját. Ez nemcsak az ő véleménye, hanem azon polgároké is, akikkel naponta találkozik – mondotta. Sokan kifogásolták, hogy kicsi a hulladéktárolók mérete, azok hamarabb megtelnek, mint elvinnék őket, ezért a később érkezők számára nem marad más megoldás, mint hogy a kukák mellé tegyék le csomagjaikat. Az idősebbek arra panaszkodtak, hogy azért büntették meg őket, mert nem tettek ki szelektív hulladékot – hát ők tehetnek róla, hogy nem fogyasztanak olyan terméket, amit műanyagba csomagolnak? „A Tega átláthatatlanul végzi munkáját. Nem mondják el, mennyi hulladékot termelünk, mibe kerül annak elszállítása és tárolása, az alkalmazottak fizetése vagy éppen a sepregetés. Még azt sem tudjuk, mekkora területen, hány négyzetméteren végzik a sepregetést. Azt le tudják filmezni, ha valaki nem tesz ki szelektív hulladékot, de azt nem, hogy miként néz ki a tömbházak melletti kukák környéke. Nem hoznak elég nagy konténereket, ami miatt a szemét jó része ott büdösödik közvetlenül az ablakok alatt. Az öregek közül többen panaszoltál: abbeli félelmükben, hogy megbüntetik, műanyag hulladékot kellett kérjenek ismerőseiktől. Hát normális helyzet ez? Azt kérjük, hogy a Tega vezetősége jöjjön el Barótra, és a helyszínen adjon választ kérdéseinkre” – nyilatkozta Dimény László.

Ifjabb Fehér Zoltán RMDSZ-es tanácstag sem értett egyet a szemétszállítási díj emelésével. Mint hangsúlyozta, nem a drágítással magával van baja – biztos meg lehet okolni azt pénzügyileg –, hanem azzal, hogy az ár nő, ám a hulladék marad a baróti utcákon. Állítása szerint mindennapos „látványt” jelent a konténerek mellé letett, illetve a szél által széthordott szemét. Ha a szolgáltatás gyenge, miért fizessünk többet? – tette fel a kérdést. „A lakók nem elégedettek a Tega által végzett munkával. Azt mondom, nem is lehetnek, hiszen nem hoznak elég kukát, ahova leönthetnék szemetüket, ráadásul nem is viszik el azt időben, ezért folyamatosan szeméthegyek rondítják a városképet. A szelektív hulladék kérdését sem kezelik megfelelően: mindenkit kérdezés nélkül, nyakra-főre büntetnek, csak mert nem termel szemetet! Tudok olyan esetről, hogy az idős néni a városban gyűjtött műanyag flakonokat csak azért, hogy legyen, amit kitegyen. Nem az özvegy néniket kellene számon kérni, hanem azokat, akik a mai napig nem kötöttek szerződést a Tegával” – mondotta a tanácshatározat szavazásakor tartózkodó Fehér Zoltán.

Az RMDSZ-es tanácstag szerint a közszolgáltatási vállalatnak meg kell oldania az építkezési hulladék elhordását: saját szemével látta, hogy a Technika-telep és a baróti bánya környékén mennyi törvénytelenül elhelyezett hulladék tornyosul. „A városvezetés figyeljen oda a kérdésre, és próbálja meg az állami szervek bevonásával kideríteni, hogy kik tehetők azokért felelőssé. Vizsgálják át tüzetesen a szerteszét hagyott szemetet, hátha találnak valami számlát, amiből azonosítani lehet a tetteseket, vagy tegyenek térfigyelő kamerákat, amelyek segítségével tetten lehetne érni őket” – adott hangot felháborodásának.

Fehér Zoltán úgy vélte, a Tegának gyakrabban kellene lomtalanító napot szerveznie: nem elég, hogy ritkán kerül sor a nem hétköznapi hulladéktól való megszabadulásra alkalmat adó akcióra, de történt már olyan is, hogy a kitett nagyobb darabokat nem vagy csak részben vitték el.

Lázár-Kiss Barna András polgármester szerint az, hogy a tanács nem szavazta meg az előterjesztést, még nem jelenti, hogy nem is fog drágulni a szolgáltatás, hiszen a végső döntést nem ők hozzák meg, hanem a cég részvényesei, abban pedig Barótnak nincs akkora szava. A városvezető elismeri, biztosan vannak helyzetek, amikor a Tega Rt. nem áll a helyzet magaslatán, s számon lehet kérni mulasztásait, de amúgy jól végzi feladatát. „A közszolgáltatások ára csak akkor növekedhet, ha azt az erre hivatott állami intézmény jóváhagyta – ez jelen esetben megtörtént. A barótiak drágállhatják a szemétszállítást, de az új, fejenként nyolclejes árral is olcsóbb, mint a megye többi városában. „Eddig is mondtam, s most megismétlem: Barótnak örvendenie kell, hogy egyáltalán van, hova a szemetét tegye. Próbáltuk meghirdetni, versenytárgyaláson odaítélni a szolgáltatást, de senki sem jelentkezett, így még szerencse, hogy a Tega vállalta a fela­datot. Ha nem vállalta volna, felvetne a szemét! Ott, ahol a lakók intenzívebben válogatják a hulladékot, és emiatt hamar megtelnek a kukák, lehet gond a felgyűlt szemét miatt, de általában véve igenis, egyre jobban működik a szelektív hulladék gyűjtése. Ez meglátszik a kimutatásokon, és – ami fontosabb – a zsebünkön is érződik, hiszen a jól végzett munka eredményeként a Környezetvédelmi Alapba kevesebbet kell befizetnünk, mint tettük eddig. Azt amúgy nem tudom elfogadni, hogy vannak olyan háztartások, ahol legalább kéthetente nem termelődik bár egy-két zacskónyi újrahasznosításra alkalmas műanyag” – nyilatkozta Barót polgármestere.

Lázár-Kiss Barna András úgy vélte, lomtalanítási akció elég gyakran volt ahhoz, hogy senkinek ne legyen emiatt hiányérzete. Hogy az építkezési hulladék kérdése gondot okoz, azt elismeri, de mint mondotta, azért nem a Tegát kell felelőssé tenni, hanem az embereket. „Ha felújítom otthonomat, s emiatt hulladék keletkezik, felhívom a Tegát, ahonnan kiküldik a teherautót, felpakolják a törmeléket, elviszik, én pedig kifizetem a számlát. Ez lenne a helyes, csakhogy akadnak olyan barótiak – szép számmal –, akik másként gondolják a hulladékprobléma megoldását, és inkább maguk ürítik le oda, ahol éppen úgy gondolják, nem látja meg őket senki. Na, rájuk tényleg jobban oda kell figyelnünk az elkövetkezendőkben.”