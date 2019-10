Tönkretették az útjelző táblákat

Az erőfitogtató tettes – vagy tettesek – a Zabola központjában lévő benzinkúttól egészen a pávai iskola előtti gyalogátjáróig garázdálkodott. Többek között megrongálta a nemrég felállított gyalogátjárót jelző, villogóval ellátott táblát is. A benzinkútnál és az iskolánál is van térfigyelő kamera, a károsodott táblák azonban nem láthatóak a felvételeken – mondta el a polgármester.

A rendőrség a történtekből semmit sem észlelt, a bűnüldöző szerveket az elöljáró személyesen értesítette tegnap. A parancsnokkal együtt végigjárták az útszakaszt, így a rend őre is szembesülhetett a pusztítással. Az útszakaszon lévő gumijavító műhelynél működik még magán térfigyelő kamera, ottjártunkkor még nem tudták végignézni a felvételeket, de remélik, hogy a videófelvételeken megjelennek az események, így meg tudják állapítani, ki és mikor tette tönkre az útjelző táblákat.

Sajnálatos és egyben rendkívül súlyos is az eset. Az anyagi kár mellett az elkövető a közúti biztonságot veszélyeztette, közvetve pedig emberéletet is veszélybe sodort, hiszen a kanyarokat, útelágazásokat, gyalogátjárót jelző táblák tönkretételével az autóvezetők nem figyelhetnek fel idejében a veszélyekre – értékelte Fejér Levente. A polgármester elmondta, a község főútján lévő gyalogátjárókat épp azért jelezték villogó lámpákkal felszerelt táblákkal, mert az utóbbi időben két baleset is történt az átkelők közelében, amikor a járdáról lelépő gyalogos miatt hirtelen fékező autóba hátulról beleszaladtak – magyarázta a közlekedési táblák fontosságát a községvezető.