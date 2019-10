Európa Romániára vár

Névtelenséget kérő tisztségviselők arról számoltak be, hogy a jelenlegi romániai belpolitikai válság idején olyan jelölt nevét várják, aki mindegyik főbb pártnak elfogadható, márpedig Klaus Iohannis elnök azonnal tiltakozását fejezte ki a kedd délután megnevezett Victor Negrescu ellen, kiemelve, a leváltott kormánynak már nincs legitimitása bárkit is jelölni a brüsszeli testületbe. „Európa most Romániára vár” – fogalmazott a brüsszeli egyik illetékes.

Sajtóhírek szerint von der Leyen azt kérte, hogy Bukarest mielőbb terjesszen fel új jelöltet. Egyesek arra is rámutattak, hogy az új kormány valószínűleg európai néppárti (EPP) politikust fog megnevezni, nem szociáldemokratát, és a leendő német bizottsági elnök is ehhez a pártcsaládhoz tartozik.

Az új összetételű Európai Bizottság az eredeti tervek szerint november elején lépett volna hivatalba, azonban ezt el kellett halasztani, miután a román mellett a magyar és a francia jelöltet is elutasították az Európai Parlamentben (EP). A jelenlegi cél december elseje, noha vannak, akik szerint egyre kevésbé valószínű, hogy ez tartható lesz.

A Dăncilă-kormány első jelöltjét, Rovana Plumbot összeférhetetlenség miatt szavazta le az EP jogi szakbizottsága. Dăncilă – akitől október 10-én megvonta a bizalmat a parlament – azóta másik két biztosjelölttel is próbálkozott. Brüsszel azonban arra vár, hogy legitim kormány kerüljön az ország élére.