Szép és bárki számára könnyen érthető jelzéseket festettek az aszfaltra a kijelölt helyeken, hogy mindenki tudja, mi a pálya: aki át akar menni, tegye el a mobilját, vegye le a buksijáról a fülesét, és úgy. Aki nem alkalmazkodik, azt megbünteti a hatóság, mégpedig 290 kemény lejre. (Főtér)

ERRE SEM LESZÜNK BÜSZKÉK. Érdekes dolgok derülnek ki egy-egy miniszterjelölt szakbizottsági meghallgatásán. A szállításügyi, távközlési és infrastruktúráért felelős miniszteri tisztségre jelölt Lucian Bode például szóvá tette, hogy Románia a 128. helyen van a világon a közutak minősége szempontjából, Gabon és Zimbabwe mögött, de a vasútjával sem büszkélkedhet az ország, hiszen a 20 730 km hosszúságú vasúti hálózatában 1522 korlátozás van érvényben, aminek következtében a személyvonatok átlagosan 44 km/óra, a tehervonatok pedig átlagosan 16,3 km/óra sebességgel közlekednek. A miniszterjelölt kilátásba helyezte a Tarom légitársaság szerződéseinek felülvizsgálatát, a földre visszatérve pedig a Duna kihasználatlanságát említette. Lesz dolga bőven. (Agerpres)

ADDIG JÁR A KORSÓ A KÚTRA, míg eltörik, tartja a mondás. Egy húszéves Máramaros megyei fiatalember is mohósága áldozatává vált, pedig olyan szépen beindította az üzletet. Ami abból állt, hogy Olaszországban lopott munkagépeket furikázott Romániába, nyilván, nem saját célra való felhasználás szándékával. A fiatalembert azonban cserben hagyta szerencséje: Budfalva községben a határrendészek egy rutinellenőrzés során megállították – és ekkor jött a baj. Kiderült ugyanis, hogy a 90 ezer lej értékű gép ellopását csupán egy nappal korábban jelentették be Olaszországban. A fiatalt persze gépestül azonnal őrizetbe vették, és házkutatást tartottak a családjánál, ahol további két munkagépet – még egy, ugyancsak 90 ezer lej értékű mini kotrógépet és egy 27 ezer lej értékű traktort – találtak. Természetesen ezeket is Olaszországból lopták. A rendőrség csempészés miatt azonnal eljárást indított az import fogalmát sajátosan értelmező család tagjai ellen. (Főtér)