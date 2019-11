A 17 éves elismerés jelöltjeinek listáján idén is a magyar tudomány, művészet, kultúra és sport példaértékű teljesítményt nyújtó képviselői szerepelnek. A közönség ismét lehetőséget kap a szavazásra, a Prima- és a Junior Prima-jelöltekre is lehet majd voksolni – közölte a díjat finanszírozó OTP Bank. A díj struktúrája idén sem változott: továbbra is tíz kategóriában hirdetnek „kiválóságokat”. Idén már harmadik alkalommal határon túl élő magyar személyiségek és alkotóközösségek is jelölhetők az elismerésre.

A magyar irodalom kategóriában Alexa Károly irodalomtörténész, Ferdinandy György és Sárközi Mátyás író, a magyar színház- és filmművészet kategóriában Ascher Tamás rendező, Szarvas József és Tóth Ildikó színész kapott jelölést. A képzőművészet kategóriában Bak Imre festőművész, Lovas Ilona képzőművész és Waliczky Tamás animációs és újmédia-művész, a magyar tudomány kategóriában Ádám Veronika biokémikus, Fülöp Ferenc vegyész és Szász Domokos matematikus közül választják ki a Prima Primissimát.

A magyar oktatás és köznevelés kategóriában a Napsugár Alapítvány, Neuwirth Anna Mária néptáncpedagógus és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) versenyez, míg a magyar építészet és építőművészet kategóriában Bachman Gábor építész, Ferkai András építészettörténész és Zsuffa Zsolt építész kapott jelölést.

A magyar sajtó kategóriában Exterde Tibor szerkesztő-műsorvezetőt, Keresztes Ilona rádiós szerkesztőt és a Millásreggeli című reggeli gazdasági rádióműsort jelölték a díjra. A magyar sport kategóriá­ban Göröcs János labdarúgó, Kamuti Jenő vívó és sportvezető, valamint Kotsis Attiláné Kincsesy Gabriella röplabdaedző szerepel a jelöltek között.

A magyar népművészet és közművelődés kategóriában Balogh Kálmán cimbalomművész, a nádudvari Fazekas-dinasztia, amelynek tagjai a fekete kerámia mesterei, valamint a Téka Alapítvány, a magyar zeneművészet kategóriában Dés László, Dubrovay László zeneszerző és Gulyás Dénes operaénekes, a Pécsi Nemzeti Színház zeneigazgatója közül választják ki a Prima Primissima idei díjazottját.