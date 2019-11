A falu fiataljai – a Szentiváni Ifjak Alakulata, azaz a SZIA kezdeményezésére –, fiúk, lányok, és mások is, akik mozogni tudnak, az egyházak megsegítésére október 19-én közmunkát szerveztek. Az egyetemisták, diákok és a hozzájuk csatlakozó idősebb személyek mindenszentek és a halottak napja előtt általános nagytakarítást végeztek a falu temetőjében. Bokrot irtottak, füvet kaszáltak, az elhagyott, régi sírköveket felújították, ami kidőlt, azt egy sorba állították, és más időszerű munkálatokat is elvégeztek kéziszerszámokkal és gépekkel. A szemét összegyűjtése és elszállítása után a több mint 600 éves köztemető megújult, felfrissült és méltó helyévé vált az eltávozottakra való emlékezésnek, a gyertyagyújtásnak. A nemes gesztus nem csak az őseink, hanem a még élők iránti tiszteletet is jelzi, és székely-magyar mivoltunk fenntartását is szolgálja.

A takarítással egy időben felleltározták a temetőben levő sírokat is, hogy majd egy nagy térképet készítsenek a kapuhoz, amelynek alapján bárki – főleg az idegenból érkező látogató – könnyen megtalálja az általa keresett hantokat. Mindezt a szép és értékes munkát a SZIA kezdeményezte, irányította és kivitelezte – úgy látszik, sikeres volt a szervezet megújítása. Bízhatunk abban, hogy a jövő nincs elveszve, amikor a fiatalság kezd rájönni, hogy nekik is hozzá kell járulniuk az építéséhez, ha már nekünk nem sikerült jobbá tenni a világot. A falu lakossága hálával, elismeréssel és büszkeséggel néz a fiatalokra, akik a szentiváni napokat is ügyesen megszervezték júniusban. És továbbra is számíthatunk rájuk: rövidesen sor kerül egy százméteres kerítés felállítására a római katolikus templom körül, ahol a régi tönkrement. Kedves fiatalok, a neveteket nem sorolom fel, mert hosszú lenne a lista, de ezúton is tudatom, hogy a falu számontartja a közösségért cselekvőket.

N. Kányádi Mihály, Szentivánlaborfalva