Kontrasztba állították a múltat a jelennel

A fiatalok körében nagyon sikeresnek bizonyult a pályázat: „Közel 80 fénykép érkezett, többé-kevésbé a témához kapcsolódóan, és ha szétnézünk a főtéren, láthatjuk a legjobb alkotásokat” – mondta Demeter Hunor, az iroda önkéntese és a fotópályázat főszervezője a díjátadón. Hozzátette, hogy idén újdonságként lehetőséget adtak azok számára is, akik mobiltelefonnal fotóznak, így számukra külön kategóriát hoztak létre. Ugyanakkor kiemelte a zsűri szakértő munkáját, köszönetet mondott Berecki Barnának, Toró Attilának, Ürmösi Levente Mihálynak, Vargyasi Leventének és Zsigmond Istvánnak.

Furus Levente, a Turulmadár Ifjúsági Iroda vezetője méltatta az önkéntesek és a szervezők munkáját, ugyanakkor a versenyzőknek is megköszönte, hogy ilyen szép számban küldtek be alkotásokat és merték meg­mérettetni magukat.

„Az, hogy a pályázat létrejött, a Turulmadár önkénteseinek az érdeme, kezdve a tervezéstől a részletek kidolgozásáig, egészen a kiállítás megszervezéséig. Persze kellett ehhez a mi segítségünk is. Azért dolgoztunk, hogy meg tudjuk mutatni a nagyközönségnek a fiatalok munkáját” – jelentette ki Gheorghiță Raymond, a Turulmadár Ifjúsági Iroda önkénteseinek koordinátora. Hozzátette, büszkeséggel tölti el, hogy a csapat helytállt és létrejött a kiállítás.

Toró Attila szerint nem az a fontos, hogy milyen helyezést ér el a fotós, a lényeg az, hogy a versenyzők kiválogatják az általuk megfelelőnek ítélt képeket és szakmai tapasztalatot szereznek. „Bátran fotózzatok. Igyekezzetek tudatosan készíteni a képeket, hiszen a zsűri azokat az alkotásokat részesíti előnyben, ahol egyértelműen látszik, hogy tudatos munka van a kép mögött, nem pedig egy véletlenszerű fotó. Mindent bele, pályázzatok jövőre is!” – buzdított.

A szabadtéri kiállítás mellett a versenyzők vásárlási utalványokat nyertek, valamint díjmentes részvételt az Turulmadár fotó-videó workshopjára, ahol Ürmösi Levente Mihály producertől és operatőrtől, Toró Attila fotográfus-dizájnertől tanulhatnak, de a magyarországi Koncz-Bisztricz Tamást, a világ legjobb ifjú madárfotósa elismerés díjazottját is meghívta az iroda.

A Kontraszt fotópályázat résztvevőit három kategóriában díjazták. A fényképezőgéppel készült képek közül az első helyezett Kocsis Tamás lett Gate of Freedom című fényképével, a második Bende Helga (Utópia), a harmadik Kovács Imola (Fiatal-idős). A mobiltelefonnal készült képek nyertesei: Bardocz Orsolya (Pályaudvar), Német-Kányádi Koppány (Egy perc néma csend), Bokor-Imreh Huba (Ablak a múltra), valamint Kerezsi Bernadett (Örökségünk őrei). Díjat kapott a legkreatívabb alkotásként Bardoc Gábor Botond Szövőgépbe zárt szépség című képe, Karácsony Miklós Úton a fejlődés című fotója a legklasszikusabb, Kovács Anita Kincső Akkor – most című alkotása a legabsztraktabb, Csíki Zsófia Örökségünk című képe a legművészibb, Nagy Csaba Múlt a jelenben – az öntöde címet viselő fotográfiája a legdinamikusabb fénykép különdíját nyerte el.

Kovács Orsolya sajtófelelős