Három esélyes a második fordulóra

Az IMAS közvélemény-kutató szerint a november 10-i első fordulóban Iohannis az érvényes voksok 45,7 százalékára számíthat, a november 24-én tartandó második fordulóban pedig a voksok 16,7 százalékára esélyes Mircea Diaconu színművész, volt EP-képviselő lehet az ellenfele, akit a kormánykoalícióból augusztusban kilépett Liberálisok és Demokraták Szövetsége és a baloldali Pro Románia párt támogat. Az IMAS felmérése szerint Viorica Dăncilă szociáldemokrata jelölt – akitől éppen az adatfelvétel (október 8–28.) időszakában, október 10-én vonta meg a bizalmat a parlament – 15,1 százalékkal, illetve Dan Barna, a Mentsétek meg Romániát Szövetség elnöke 12,6 százalékkal esélyes lehet még a második fordulóba jutásra.

Theodor Paleologu volt kulturális miniszter, akit a Népi Mozgalom Pártja támogat, 6,9 százalékkal szerepel a felmérésben, Kelemen Hunor pedig a voksok 2,9 százalékát kapná meg.

Az elnökválasztás első fordulóját november 10-én tartják, amelyen 14 jelölt neve kerül a szavazólapokra: az IMAS-felmérésben is szereplő hat jelölt mellett, akiket egy-egy parlamenti frakció vagy pártszövetség is támogat, további hat jelölt parlamenten kívüli pártok képviseletében indul, ketten pedig függetlenként pályáznak az államfői posztra. Ha egyik jelölt sem szerzi meg a névjegyzékben szereplő csaknem 19 millió választópolgár több mint felének támogatását, november 24-én második fordulót is rendeznek a két legjobban szereplő jelölt részvételével.