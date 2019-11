Nos, Lucian Bode elárulta: a 2005 és 2008 közötti időszakban még gyakran vonatozott Bukarestbe, de azóta nem. Talán, ha majd miniszter lesz. (Főtér)

ÚJABB MEDVESZÉKHELY. Izgalmasan indult tegnap reggel az élet a beszterceiek és a megyeszékhely környékén élők számára, a hatóságok ugyanis sms-ben tudatták velük, hogy a város és a tőle 6 kilométerre található Kiszsolna között egyszerre három medvét is láttak. Az sms-sel elsősorban az autósokat tájékoztatták, mert a medvék előszeretettel közlekednek a közúton. Amúgy lassan Beszterce-Naszód megye is felzárkózik a leginkább medvejárta megyék közé, hiszen vasárnap a szintén Beszterce közelében található Simontelke mellett egy vadászra támadott rá a nagyvad. Úgyhogy Beszterce megyeszékhely helyett lassan medveszékhely lesz. (Főtér)

MÁSODJÁRA TALÁN SIKERÜL. Egyszer már majdnem kapott egynapos eltávozást a rahovai börtönből Liviu Dragnea: születésnapját szerette volna szerettei, köztük fiatal barátnője körében tölteni, az autószerelő műhelybeli főnöke jóvá is hagyta, a börtön igazgatósága viszont elutasította az egynapos eltávozásról szóló kérvényét. Dragnea most ismét benyújtott egy kérvényt, a főnök ismét jóváhagyta, és ezúttal a börtön illetékes bizottsága is engedélyezte a kiruccanást – bár a börtön vezetősége most is megakadályozhatja a remélt szabadulást. Ha mégsem, akkor várhatóan jövő hét elején, hétfőn, kedden vagy szerdán távozhat. A büntetés-végrehajtási rendszerben szokatlan, hogy az elítéltet alig pár hónapnyi börtön után kiengedik egy napra. Általában a jó magaviseletet az első pár hónapban azzal jutalmazzák, hogy a fegyenc több csomagot kaphat vagy többször látogathatják meg. A szabályok szerint akár négy hónap után is lehetséges egy nap szabadságot elrendelni, de a gyakorlatban legfeljebb egy év után szokták engedélyezni. (Főtér)

VÉGRE VALAMI, AMIBEN NEM SZÉGYEN A SOR VÉGÉN KULLOGNI. Az Eurostat szerint Románia egyike azon európai országoknak, melyekben a legkevesebb a rablótámadás. Százezer lakosra számítva 2017-ben 16 rablást jelentettek a rendőrségen Romániában, ennél csak Magyarország, illetve Szlovákia (9–9), Szlovénia (12), Ciprus (14), Észtország és Csehország (15–15) áll jobban. A lista másik végén Belgium (167), Franciaország (150). Spanyolország (144), Anglia (132) és Portugália (115) szerepel – ezekben tehát a leggyakoribb ez a típusú bűncselekmény. A statisztika persze lehet csalóka is, hiszen a bűncselekménytípusok közötti különbségtétel értelmezhető. De azért jól esik. (Főtér)